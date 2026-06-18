인공 향료를 없는 무향 설계…햇빛 건조로 최대 6개월 사용

[헤럴드경제=정찬수 기자] 불스원이 냄새 분자를 흡착·제거하는 무향 탈취제 ‘언센트(UNSCENT) 차콜 탈취제’를 출시했다고 18일 밝혔다.

신제품은 향으로 냄새를 덮는 대신 냄새 분자를 직접 흡착·제거하는 무향 설계를 적용했다. 특허받은 흡착 활성탄을 적용해 숯보다 강한 흡착력으로 냄새 분자를 잡는다. 공기청정기 필터에 사용되는 콜게이트를 더해 탈취 효율을 높였다. 암모니아·트리메틸아민·아세트산 등 일상 속 6대 주요 악취 성분을 99% 제거한다.

걸이형과 거치형 2종으로 구성했다. 걸이형은 옷장·신발장·서랍·냉장고·자동차 헤드레스트 등 좁고 밀폐된 공간에 적합하다. 거치형은 거실·침실·화장실·반려동물 공간·자동차 실내 등 비교적 넓은 생활 공간에 쓸 수 있다. 일정 기간 사용 후 햇빛에 건조하면 탈취 성능을 회복할 수 있다. 5회 재사용 시 최대 6개월간 반복 사용할 수 있다.

불스원 측은 “아이 방·주방·반려동물 공간 등 향 자극이 부담스러운 생활 공간에서 편안하게 사용할 수 있는 탈취 솔루션으로 자리 잡길 기대한다”고 말했다.