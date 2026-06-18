16~17일 원전 건설 심포지엄 개최, 150여명 참석 네덜란드 원자력기구 참석, 현지 네트워킹 확대

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설이 유럽 에너지 시장 공략을 위해 현지 파트너십 강화에 나섰다.

현대건설은 16~17일(현지시간) 네덜란드의 코트야드 바이 메리어트 암스테르담 에어포트 호텔에서 미국 원자력 기업인 웨스팅하우스와 ‘네덜란드 서플라이어 심포지엄’을 개최했다고 18일 밝혔다. 신달원 현대건설 뉴에너지(NewEnergy)사업부 상무, 로만 로마노프스키 웨스팅하우스 부사장을 비롯해 한·미·네덜란드 정부 인사, 현지 산업 관계자 등 150여 명이 참석했다.

이번 심포지엄은 네덜란드 신규 원전 건설 참여를 위해 마련됐다. 현대건설은 주요 사업분야, 원전실적, 보유역량 등을 소개했으며 구매 프로세스와 협력 업체 요건 등도 제시했다.

앞서 네덜란드 정부는 에너지 안보 강화와 2050년 탄소 중립 달성을 위해 신규 원자력 발전소 건설을 주도할 국가 기구인 ‘네덜란드 원자력기구(NEO NL)’를 공식 설립하고, 신규 원전 2기 건설을 위한 절차를 진행 중이다. 이날 심포지엄에는 NEO NL 관계자들도 참석했다.

심포지엄에는 ‘기업대기업(B2B) 매칭 세션’도 함께 마련돼 네덜란드 현지 기업들과의 직접적인 교류의 시간도 진행됐다. 이 세션에서는 참여 기업들의 기술력과 수행 능력을 면밀하게 검토하는 심층 논의가 이뤄졌다.

현대건설 관계자는 “이번 심포지엄은 현지 기업들과의 긴밀한 교류를 통해 네덜란드 원전 공급망을 공고히 하기 위한 자리”라며 “현지 공급업체들이 현대건설의 원전사업 전략과 프로젝트 수행 기준을 충분히 이해하고 협력할 수 있는 기반을 마련한 만큼 네덜란드 신규 원전 프로젝트 수주에 만전을 기하겠다”라고 밝혔다.

한편 현대건설은 불가리아 코즐로두이 대형원전을 시작으로 슬로베니아 신규 원전 프로젝트 기술타당성 조사, 핀란드 국영 에너지 기업 포툼과 사전업무착수계약(EWA)을 체결하는 등 웨스팅하우스와 함께 유럽 내 사업 확대에 속도를 내고 있다. 현대건설은 현지 파트너들과의 네트워크 구축을 통해 유럽 에너지 전환을 선도하는 핵심 파트너로의 위상을 더욱 공고히 한다는 계획이다.