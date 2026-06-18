주얼리 제조 전문기업 스태리그룹의 조태호 대표가 지난 17일 열린 ‘2026 서울 중소기업인대회’에서 중소벤처기업부장관 표창을 수상했다.

이번 표창은 기술혁신과 해외시장 개척을 통해 국내 주얼리 산업의 경쟁력 강화에 기여하고, 수출 확대와 일자리 창출에 공헌한 성과를 인정받아 수여됐다.

스태리그룹은 세계적 유통기업인 코스트코의 국내 매장에 순금 주얼리 제품을 공급하고 있으며, 최근에는 ‘코스트코 캐나다’ 온·오프라인 채널에 진출하며 해외 유통망 확대에 나섰다. 이를 바탕으로 수출 규모가 증가했으며, 올해 상반기 매출 역시 전년 대비 큰 폭의 성장세를 기록했다. 오는 7월부터는 ‘코스트코 일본’에도 제품 공급을 시작할 예정이다.

또한 스태리그룹은 전국 40여 개의 ‘한국금시장거래소’ 프랜차이즈 매장을 운영하는 한편, 제조 경쟁력 강화에도 지속적으로 투자하고 있다.

최근에는 전북 익산 주얼리 국가산업단지 내 약 4,000평 규모 부지로 본사를 확장 이전하고 생산 인프라를 확대했다. 순금 할로우 공법, CNC 가공, 기계체인, 프레스, 레이저 가공 등 다양한 생산 설비를 구축해 24K, 18K, 14K, 백금(Pt) 제품을 생산하고 있으며, 현재까지 13건의 기술 특허를 보유하고 있다.

조태호 대표는 “이번 수상을 계기로 기술 경쟁력과 품질 향상에 더욱 힘쓰고, 해외시장 확대를 통해 대한민국을 대표하는 주얼리 제조기업으로 성장해 나가겠다”며 “앞으로도 고객에게 새로운 가치를 제공할 수 있는 제품 개발과 글로벌 시장 공략에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.