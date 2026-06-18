- 설계적정성 검토 완료…적정 공사비 검증으로 후속 설계 등 탄력

[헤럴드경제= 이권형기자] 조달청의 설계적정성 검토 완료로 대전의료원 건립 사업에 속도가 붙는다.

대전시는 대전의료원 건립사업의 공사 발주를 위한 조달청 설계적정성 검토 결과, 적정 공사비 1437억원을 최종 통보받았다고 18일 밝혔다.

조달청 설계적정성 검토는 향후 기획예산처 총사업비 협의를 위한 공사비 검증 절차로, 기본설계 기술제안방식으로 추진 중인 대전의료원 건립사업의 발주 가능성과 사업비 적정성을 객관적으로 검증키 위해 추진했다.

시는 그동안 기본설계 성과를 기반으로 공종별 설계내역 산출, 공사비 절감방안 검토, 총사업비 사전협의 등을 거쳐 조달청 설계적정성 검토를 단계적으로 진행해 왔다.

조달청 검토 결과는 시 자체 산정금액을 일부 상회하는 수준으로 나타났다. 이는 최근 건설공사비 상승과 병원시설 고도화에 따른 실제 발주 여건이 일정 부분 반영된 것으로, 향후 기획예산처 총사업비 협의 과정에서도 긍정적인 요소로 작용할 것이란 기대다.

대전시는 총사업비 조정 규모를 약 500억원으로 보고 있다. 다만 총사업비 관리기준상 별도로 인정되는 물가변동 및 현장여건 변경 요인을 제외하면 실질적인 사업 조정 규모는 약 253억원으로 분석했다. 해당 규모는 현행 총사업비 관리기준상 적용되는 증액 관리범위(기존 사업비 대비 15% 이내)를 초과하지 않아 총사업비 협의 과정에서 사업 추진의 실현 가능성을 높일 것이란 전망이다.

대전의료원은 지역 공공의료 기반 확충을 위한 핵심 공공인프라 사업이다. 일반 공공건축물과 달리 의료장비와 기계·전기·통신 설비 비중이 높고, 운영계획 변화에 따른 설계 조정 가능성이 큰 특수시설에 해당한다.

이에 따라 적정 공사비 확보는 단순한 예산 증액이 아니라 향후 실시설계와 시공 단계에서 발생할 수 있는 설계변경, 유찰 및 공사비 재조정 위험을 최소화하기 위한 핵심 관리 요소로 꼽힌다.

대전시는 이번 설계적정성 검토 결과를 바탕으로 기획예산처와 총사업비 협의를 추진하고, 협의 완료 이후 기본설계를 재개해 발주 및 착공 절차를 차질 없이 추진할 계획이다.