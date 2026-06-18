- 대규모 국제행사 앞두고 다국어 메뉴판 제작 등 언어 장벽 없는 관광 환경 조성

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 ‘충남 방문의 해’와 정부의 ‘케이(K)-관광 대전환’ 정책에 발맞춰 외국인의 언어 장벽 없는 관광 환경조성에 박차를 가한다.

충남도는 외국인 관광객의 여행 만족도를 높이고 도내 음식점 서비스 품질을 세계적 수준으로 끌어올리기 위해 ‘2026 충남 외국인 친화 음식점’ 100곳을 공개 모집한다고 18일 밝혔다.

이번 사업은 2027 충청 하계세계대학경기대회와 논산세계딸기산업엑스포 등 대규모 국제행사를 앞두고 외국인 관광객 수용 기반을 강화코자 추진한다.

특히, 외국인 관광객이 음식점 이용 과정에서 겪는 언어 장벽과 메뉴 선택의 어려움을 해소하고 더 편리하고 만족도 높은 관광 환경을 조성하는 데 중점을 두고 있다.

모집 대상은 도내 일반음식점과 휴게음식점(카페·디저트류 포함)이며, 신청 접수는 18일부터 다음달 3일까지다.

선정 업소에는 ▷충남 외국인 친화 음식점 공식 인증 현판 제공 ▷5개 국어(영어·일본어·중국어 간체·중국어 번체·한국어) 다국어 메뉴판 제작 지원 ▷메뉴 상세 정보 제공 및 전문가 현장 교육 ▷충남 관광 누리집 및 관광 가이드북 수록 등 다양한 홍보·마케팅 지원을 제공한다.

도는 서류 심사와 전문가 심의를 거쳐 외국인 이용 편의성과 서비스 수준, 관광객 수용 역량 등을 종합 평가해 최종 대상 업소를 선정할 계획이다.

사업 참여를 희망하는 업소는 도 누리집 공고문 또는 안내 포스터의 QR코드를 통해 신청할 수 있으며, 자세한 사항은 도 관광진흥과 충남방문의해TF팀으로 문의하면 된다.

도 관계자는 “외국인 관광객이 언어와 결제, 정보 접근 등의 불편 없이 충남의 미식 문화와 다양한 관광자원을 충분히 즐길 수 있도록 관광 수용 태세를 지속 개선해 나갈 것”이라며 “도내 음식점의 경쟁력을 높이고 국제 관광도시로서의 기반을 강화할 수 있도록 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.