오늘의 주인공은 어린이…20~21일, aT센터 2년 연속 서울시 민간축제 지원사업 선정

[헤럴드경제=양정원 기자] 지난해에 이어 서울시 민간축제 지원사업에 선정된 제2회 서울어린이 뮤지컬 페스타가 오는 20~21일, 서울 양재동 aT센터 제2전시장에서 열린다.

이 행사는 어린이들이 뮤지컬을 통해 상상력과 창의력을 펼치고 가족이 함께 문화예술을 즐길 수 있도록 마련된 참여형 공연 축제다.

어린이들이 단순히 공연을 관람하는 데 그치지 않고 직접 무대에 올라 노래와 춤, 연기를 선보이는 것이 특징이다. 참가 어린이들은 그동안 갈고닦은 실력을 무대에서 펼치며 관객과 호흡하는 특별한 경험을 하게 된다.

올해 2회째를 맞는 이 행사에서는 어린이 출연진들이 다양한 뮤지컬 무대를 선보이며 가족 관객들에게 감동과 즐거움을 전할 예정이다.

주최 측 관계자는 “어린이들이 예술 활동을 통해 자신감을 키우고 협동과 소통의 가치를 배우는 무대”라며 “어린이 출연진들이 꾸미는 다채로운 공연이 가족 관객들에게 특별한 추억을 선사할 것으로 기대한다”고 말했다.

서울시는 민간이 주도하는 우수 문화축제를 발굴·지원하며 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 문화예술 생태계 활성화에 힘쓰고 있다. 이 행사 역시 어린이들의 문화예술 참여 기회를 넓히고 가족 단위 관람객이 함께 즐길 수 있는 공연 콘텐츠로서 공공성과 확장성을 갖춘 축제가 될 것으로 기대를 모으고 있다.