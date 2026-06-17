윌리엄 루토 케냐 대통령과 정상회담

[헤럴드경제(에비앙)=서영상 기자] 이재명 대통령은 17일(현지시간) G7 정상회의 참석을 계기로 윌리엄 루토(William Ruto) 케냐 대통령과 정상회담을 갖고 경제협력, 개발협력, 인프라 협력, 인적교류 등 양국 관계 전반에 대해 의견을 교환했다. 독일, 캐나다에 이어 G7 정상회의 기간 중 세번째 양자회담이다.

양 정상은 이번 G7 정상회의에서 논의된 바와 같이 한국과 케냐가 상생과 공동성장을 기반으로 한 지속가능한 협력을 확대해 나가기로 뜻을 같이헸다.

특히 루토 대통령은 “한국의 발전 경험을 적극 배우고자 한다”고 했다. 이에 대해 이 대통령은 “케냐의 국가 발전 과정에 한국이 신뢰할 수 있는 동반자로 함께하겠다”고 화답했다.

양 정상은 케냐가 추진하는 인프라, 에너지, 교통, 물관리 및 관개사업 등 다양한 분야에서 실질협력을 지속 확대해 나가자고 했다.

루토 대통령은 한국 기업들이 케냐 경제발전에 보다 적극적으로 참여하기를 희망한다고 하면서, 케냐 과학기술원, 스마트시티 등과 같은 개발협력사업이 과학기술, 원자력, 농업 등 다양한 분야에서 더 많이 발굴되기를 기대한다고 했다. 아울러, 이 대통령이 제기한 한국 기업인의 체류·취업허가 및 각종 행정절차 관련 애로사항에 대해서도 직접 챙겨 개선하겠다고 했다.

양 정상은 양국관계 발전의 모멘텀을 지속해 나갈 수 있도록 정상 방문을 포함하여 고위급 교류를 계속해 나가기로 했다.