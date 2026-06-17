[헤럴드경제=나은정 기자] 인천 송도의 한 재활용품 처리시설에서 일주일전 시신 일부가 발견되고도 신원이 특정되지 않자 경찰이 시신 유기 경로를 추적하는 데 수사력을 집중하고 있다.

17일 인천 연수경찰서 등에 따르면 경찰은 국립과학수사연구원의 시신 감정 결과를 토대로 피해자 범주를 ‘키 161∼165㎝ 성인’으로 좁힌 뒤 수사를 이어가고 있다.

국과수는 지난 10일 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 발견된 사람의 왼쪽 다리를 정밀 감정한 결과, 성장판이 닫혀 있는 점을 토대로 “키 161~165㎝의 성인으로 추정된다”는 소견을 경찰에 전달했다. 다만 아직까지 성별이나 나이대가 확인되지 않아 현재 유전자 분석과 추가 감정을 통해 이를 확인하고 있다.

경찰은 국과수 감정 결과와 시신의 발 크기가 210㎜라는 점을 토대로 피해자가 성인 여성일 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

앞서 경찰은 피해자가 학생일 가능성도 염두에 두고 인천지역 초·중·고교 장기결석자 현황과 실종 신고 내역 등을 확인했으나 뚜렷한 단서를 찾지 못했다. 이후 국과수 감정 결과가 나오면서 현재 성인 실종자와 미귀가자를 중심으로 유전자 정보(DNA) 대조 작업을 벌이고 있다.

아울러 시신이 발견된 생활자원센터에 재활용품을 반입한 차량들의 동선을 추적하는 데도 수사력을 모으고 있다. 시신 발견 당일 해당 시설에 차량들이 재활용품을 반입한 횟수는 모두 34회로, 수거 지역은 연수구 20회, 중구(영종도 포함) 14회로 파악됐다.

이 사건 수사본부에 인천경찰청 광역범죄수사대 인력 40명을 추가로 투입해 수사 인력을 100여 명으로 확대한 경찰은 재활용품 운반차량 동선에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상을 확보해 분석하고 있다. 특히 시간이 지나면 CCTV 영상 자료가 삭제될 수 있는 점을 고려해 사전에 관련 영상을 최대한 확보하는 데 주력하고 있다.