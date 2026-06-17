금정경찰서, 캠프 사무실 압수수색…위계공무집행방해 등 혐의 개혁신당 “정이한은 탈당 상태, 민형사상 조치 추가 단행할 것”

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 6·3 지방선거에 출마했던 정이한 개혁신당 부산시장 후보가 선거운동 중 피습당한 사건과 관련해 경찰이 자작극 가능성을 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.

부산 금정경찰서는 정 후보가 지난 4월 선거유세 중 음료투척 피해를 봤다고 주장한 사건의 사실관계를 확인하고 있다고 17일 밝혔다. 경찰은 선거 다음날인 지난 4일 정 후보 캠프로 사용됐던 사무실을 압수수색한 것으로 전해졌다. 경찰은 정 후보의 위계에 의한 공무집행방해, 허위사실 공표, 공직선거법 위반 등 혐의를 확인하고 있다.

정 후보는 지난 4월 27일 부산 금정구 구서 나들목 인근에서 유세하던 중 지나가던 차량 운전자가 차창 밖으로 던진 음료에 맞았다고 언론에 공개했다. 당시 정 후보 캠프는 정 후보가 음료를 피하려다 넘어져 의식을 잃고 병원으로 옮겨졌으며, 뇌진탕과 근좌상 진단을 받았다고 밝혔다.

경찰은 사건 직후 현장 CCTV 등을 토대로 차량 운전자인 30대 남성을 긴급체포했지만, 구속영장은 기각됐다. 이후 정 후보는 이 남성을 면회하고 선처 탄원서를 제출했으며, 사건 이틀 뒤 목 보호대를 착용하고 선거운동에 복귀했다.

경찰은 사건경위와 관련자료 등을 확인하고 있지만, 지금 단계에서는 구체적인 수사내용을 밝히기 어렵다는 입장이다.

이와 관련 개혁신당 중앙당은 “정이한 전 후보에 대한 내용을 접한 직후 수사절차에 한치의 의혹도 남지 않도록 당 차원에서 적극 협조하기로 했다”면서 “당 역시 이번 사안의 피해 당사자로서, 진상규명이 당의 명예와 직결된다는 점을 엄중히 인식하고 있다”고 입장을 냈다.

이와 함께 “정 전 후보는 이미 온라인 시스템을 통해 탈당한 상태”라면서 “이후 수사기관을 통해 확실하게 사실관계가 파악되면 중앙당에서도 필요한 민형사상의 조치를 추가 단행할 예정”이라고 밝혔다.