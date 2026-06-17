“당 역시 이번 사안의 피해자”

[헤럴드경제=양대근 기자] 개혁신당 중앙당은 17일 입장자료를 내고 “정이한 전 부산시장 후보에 대한 내용을 접한 직후 수사 절차에 한 치의 의혹도 남지 않도록 당 차원에서 적극 협조하기로 했다”고 밝혔다.

주간조선에 따르면 정 전 후보가 6·3 지방선거 선거운동 중 테러를 당한 사건과 관련 ‘후보 측이 꾸민 자작극이었다’는 의혹이 제기됐고, 이에 부산 금정경찰서가 정 후보를 위계에 의한 공무집행방해, 허위사실공표, 공직선거법 위반 등의 혐의를 적용해 수사 중인 상황이다. 경찰은 선거 다음날인 지난 4일 개혁신당 부산시장 후보 캠프로 사용된 사무실을 압수수색했다.

이와 관련 개혁신당은 “당 역시 이번 사안의 피해 당사자로서, 진상 규명이 당의 명예와 직결된다는 점을 엄중히 인식하고 있다”면서 “확인 결과 정 전 후보는 이미 온라인 시스템을 통해 탈당을 한 상태”라고 설명했다.

아울러 “이후 수사기관을 통해 확실하게 사실관계가 파악되면 중앙당에서도 필요한 민형사상의 조치를 추가 단행할 예정”이라고 덧붙였다.