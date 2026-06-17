[헤럴드경제=채상우 기자] 스포테인먼트 복싱 이벤트 ‘BOXING SHOWDOWN 01’ 이 21일 일산 몬스터스포츠에서 개최된다.

BOXING SHOWDOWN은 기존 복싱대회의 경기 중심 구성에서 한 단계 나아가 선수들의 개성과 캐릭터, 스토리와 라이벌 관계를 적극 활용한 새로운 형태의 스포츠 엔터테인먼트 콘텐츠를 표방한다.

이번 대회에는 유튜버, 틱톡커, 인플루언서, 일반인 참가자와 전·현직 선수들이 함께 출전해 다양한 매치업을 선보일 예정이다.

특히 메인이벤트에서는 복싱선수 출신 관장 ‘사신’ 김남신이 김동휘·후만이 두 명의 선수를 상대로 맞붙는 사상 초유의 2대1 복싱 매치가 예정되어 있어 팬들의 관심이 집중되고 있다.

또한 길거리 파이터 콘셉트로 화제를 모은 종로쌍뱀 vs 부천와신, 오픈핑거 특별매치 노준 vs 장백호 등 다양한 스타일의 대결이 준비되어 있다.

대회사 측은 “단순히 누가 이기고 지는 경기보다 선수들이 만들어가는 이야기와 팬들이 함께 즐길 수 있는 무대를 만들고 싶었다”며 “복싱과 스포츠 엔터테인먼트가 결합된 새로운 형태의 쇼를 선보일 계획”이라고 밝혔다.

이번 대회는 현장 관람과 함께 온라인 생중계로도 시청할 수 있으며, 경기 중 팬들이 응원하는 선수에게 직접 후원할 수 있는 시스템도 운영된다.

또한 BOXING SHOWDOWN 01의 수익금은 전액 어린이보육원에 기부될 예정이다.

▶ BOXING SHOWDOWN 01 주요 대진

언더카드

-92kg 계약체중 파주대장 홍지창 VS 코브라 이선행

-90kg 계약체중 득개 김득수 VS 유본능 유승환

85kg 이상급 구리사장 김정식 VS 하드코어테리 정연택

메인카드

-100kg 계약체중 차르붐바 이범교 VS 전사 김혁진

-75kg 계약체중 이글아이 이민재 VS 동해 싸이코 이선국

-90kg 계약체중 태자 VS 고릴라 조경민

특별매치 종로쌍뱀 VS 부천와신

코메인이벤트

-80kg 계약체중 오픈핑거 특별매치 노준 VS 장백호

메인이벤트

무제한급 2대1 복싱 매치 김해김동휘 & 후만이 VS 사신 김남신