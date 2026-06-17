충주 한우 홍보 영상에 출연

[헤럴드경제=한지숙 기자] 충주시 홍보를 하던 ‘충주맨’ 김선태 전 주무관이 퇴사 후 4개월 만에 충주시 공식 유튜브 채널에 깜짝 등장했다. 충주 한우 홍보를 위해서였다.

충주시는 16일 공식 유튜브 채널에 ‘깐부 회동’이라는 제목의 20초 분량 영상을 공개했다.

영상에는 김 전 주무관과 최지호·장연주 주무관이 함께 출연했다. 이들은 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)와 재벌 총수들의 이른바 ‘깐부회동’을 패러디 해 술 대신 탄산음료로 건배를 나누며 충주 한우를 홍보했다.

김 전 주무관은 한우를 맛있게 먹는 후배들을 향해 “아우 얄미워라”라고 농담을 던졌다.

영상은 ‘충주 한우 정말 맛있습니다’라는 문구로 마무리됐다.

선배의 묵직한 존재감 덕에 해당 영상은 17일 오전 기준 95만 조회수를 기록 중이다.

누리꾼들은 “존재감 여전”, “젠슨 태 방한”, “충주시 섭외력 미쳤다”, “중소기업과 대기업의 오픈이노베이션 현장” 등의 댓글로 관심을 보였다.

한편 김 전 주무관은 지난 2016년 공직에 입문해 독창적인 ‘B급 감성’ 콘텐츠로 충주시 채널을 키워냈다. 지방자치단체 홍보 역사를 달리 썼다는 평가를 받는다. 올해 2월 사직한 그는 구독자 160만명의 개인 유튜브채널 ‘김선태’를 운영 중이다.