지난해 7~8월 탑승률 상위 10곳 중 5곳 동남아 탑승률, 비엔티안 92%·발리 91.8%·푸꾸옥 91.7% 23일까지 썸머위크…동남아 편도 16만원대부터

[헤럴드경제=정경수 기자] 여름 휴가철에도 동남아시아 여행 수요가 강세를 보인 것으로 나타났다. 고온다습한 날씨가 여행지 선택에 일부 영향을 줄 수 있지만, 실제로는 휴가 시기와 선호 목적지가 더 크게 작용한 것으로 풀이된다.

제주항공은 지난해 7~8월 여름철 탑승률 상위 10개 지역을 분석한 결과, 절반인 5곳이 동남아 노선이었다고 17일 밝혔다. 비엔티안, 발리, 푸꾸옥, 다낭, 코타키나발루 등이 이름을 올렸다.

탑승률이 가장 높았던 곳은 라오스 비엔티안으로 92%를 기록했다. 이어 인도네시아 발리 91.8%, 베트남 푸꾸옥 91.7%, 중국 하얼빈 91%, 칭다오 90.8%, 베트남 다낭 90.5% 순이었다. 일본 오키나와는 88.5%, 대만 타이베이는 88.2%, 중국 웨이하이와 말레이시아 코타키나발루는 각각 87.8%로 집계됐다. 상위 10개 지역의 평균 탑승률은 90%였다.

이 가운데 발리와 하얼빈은 건기 또는 상대적으로 낮은 기온으로 피서지 성격이 강하지만, 비엔티안과 푸꾸옥 등은 여름에도 덥고 습한 지역으로 꼽힌다. 타이베이와 칭다오, 오키나와 역시 한국의 여름 평균 기온과 비슷하거나 이를 웃도는 날씨를 보인다.

제주항공은 이 같은 결과가 기후 조건만으로 여행 수요가 결정되지 않는다는 점을 보여준다고 설명했다. 여름 성수기에는 가족·커플 단위 여행객을 중심으로 휴양지, 직항 노선, 합리적인 항공권 가격 등을 종합적으로 고려하는 경향이 강하다는 분석이다.

제주항공은 여름 휴가 수요를 겨냥해 오는 23일 오후 5시까지 ‘썸머위크’ 프로모션을 진행한다. 탑승 기간은 오는 10월 24일까지다.

유류할증료와 공항시설사용료를 포함한 편도 총액 기준으로 국내선은 4만500원부터 판매된다. 국제선은 일본 8만4900원, 중화권 12만500원, 몽골 15만3700원, 동남아 16만3300원부터 구매할 수 있다.

홍콩 노선 이벤트도 함께 진행한다. 인천~홍콩 노선의 7~9월 탑승 항공권을 대상으로 1인 구매 시 추가 1인의 항공운임을 면제해 주는 1+1 행사를 실시한다.

제주항공 관계자는 “성수기가 다가오면서 고객들에게 폭넓은 선택지를 제공하고, 여유 있는 여행 일정 수립을 돕기 위해 다양한 혜택을 준비하게 됐다”며 “다가오는 여름 여유롭게 일정을 수립해 더욱 풍성한 여행 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.