RGB 올레도스 라인업 전시 MR헤드셋, 스마트글래스 등 XR기기 최적 설루션으로 공략 속도

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성디스플레이가 세계 최대 XR(확장현실) 전문 전시회에서 차세대 디스플레이 기술을 공개하며 XR 시장 공략에 속도를 낸다. 최근 글로벌 빅테크들이 스마트글래스와 XR 기기 개발 경쟁에 뛰어들면서 차세대 디스플레이 주도권 확보에 속도를 내고 있다.

삼성디스플레이는 16~18일(현지시간) 미국 캘리포니아주 롱비치 컨벤션센터에서 열리는 ‘AWE USA 2026’에 참가해 MR(혼합현실) 헤드셋과 AR(증강현실) 스마트글래스용 RGB 올레도스(OLEDoS) 기술을 선보인다고 17일 밝혔다.

삼성디스플레이는 최근 제2의 스마트폰으로 부상하고 있는 ‘스마트글래스’ 시장을 적극 공략하기 위해 ‘RGB 올레도스’ 기술 완성도를 높이는 데 매진하고 있다.

웨이퍼 위에 OLED를 구현하는 ‘RGB 올레도스’는 다른 마이크로 디스플레이와 비교해 패널 구조가 단순해 스마트글래스의 광학계 구조를 단순화시킬 수 있다는 장점이 있다. RGB 올레도스는 향후 스마트글래스 대중화의 성패를 가를 핵심 기술 중 하나로 꼽힌다.

전시의 핵심은 업계 최고 수준인 4만 니트 밝기의 1.3형 RGB 올레도스다. 삼성디스플레이는 암실 공간 ‘빅 디퍼(The Big Dipper)’에 북두칠성을 형상화한 7개의 디스플레이를 배치하고, 이 중 2개에만 RGB 올레도스를 적용해 초고휘도와 색 재현력을 직접 체험할 수 있도록 했다.

스마트글래스 체험 공간인 ‘커넥티드 비전’ 존에서는 0.62형 RGB 올레도스가 탑재된 프로토타입 스마트글래스를 통해 통번역, 내비게이션, 날씨 정보 등을 확인할 수 있다.

MR 체험존에서는 RGB 올레도스를 적용한 MR 헤드셋으로 K팝 공연 콘텐츠와 리듬 액션 게임을 체험할 수 있다.

RGB 올레도스는 컬러필터를 사용하는 화이트 올레도스와 달리 광효율과 수명이 뛰어나 XR 기기에 요구되는 고휘도·고화질 구현에 유리하다는 평가를 받는다.

삼성디스플레이 관계자는 “RGB 올레도스는 단일 패널로 이루어져, 다른 기술에 비해 제조공정의 난이도가 낮고 양산성 및 원가 경쟁력 확보에 매우 유리하다”며 “세계 최고 수준의 OLED 기술력과 오랜 양산 경험을 바탕으로 초고휘도 ‘RGB 올레도스’ 개발을 지속하는 한편 생산성 확보에 집중할 것”이라고 밝혔다.

또 형태가 자유롭게 변형되는 스트레처블 디스플레이와 안경 없이도 입체 영상을 구현하는 LFD(Light Field Display) 등 차세대 디스플레이 기술도 공개했다. 관람객들은 LFD를 통해 다보탑 콘텐츠를 다양한 시점에서 입체적으로 감상할 수 있다.

삼성디스플레이는 이번 전시를 계기로 글로벌 XR 기업들과 협력을 확대하고 차세대 XR 생태계 구축에 적극 나설 계획이다.