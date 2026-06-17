차이커뮤니케이션이 대학생과 대학원생을 대상으로 한 ‘제2회 CHAI 대학생 AI 광고 공모전’을 개최한다고 밝혔다.

‘AI to Z CHALLENGE’를 주제로 진행되는 이번 공모전은 AI를 활용해 브랜드 과제를 해결하는 광고 아이디어 경진 프로그램이다. 지난해에 이어 두 번째로 열리며, 실제 브랜드 과제를 기반으로 한 실전형 프로그램으로 운영된다.

참가자들은 굽네치킨, 우리은행, 청호나이스 등 브랜드의 과제를 수행하게 된다. AI를 활용해 과제를 분석하고 전략을 수립한 뒤 광고 크리에이티브를 기획·제작하는 전 과정을 경험할 수 있다.

차이커뮤니케이션은 이번 공모전을 통해 AI 기술 활용 역량과 광고 실무 경험을 갖춘 인재를 발굴하고, 산업 변화에 대응할 수 있는 인재 육성에 기여한다는 계획이다.

참가 대상은 국내외 대학생 및 대학원생(재학생·휴학생·졸업예정자)이며, 개인 또는 최대 3명으로 구성된 팀 단위로 참가할 수 있다. 접수 기간은 7월 8일부터 30일까지다.

시상 규모는 총 2,300만원 상당이다. 이와 함께 차이커뮤니케이션의 광고주가 직접 선정하는 특별상이 마련되며, 수상자에게는 채용 전형 우대 혜택이 제공된다. 우수작의 경우 실제 광고 캠페인 활용 여부도 검토될 예정이다.

최근 광고업계에서는 생성형 AI를 활용한 콘텐츠 제작과 마케팅 활동이 확대되면서 AI 활용 역량을 갖춘 인재에 대한 관심이 높아지고 있다. 이번 공모전 역시 이러한 업계 흐름을 반영해 기획됐다.

차이커뮤니케이션 관계자는 “참가자들이 AI를 활용해 다양한 아이디어와 창의적인 광고 솔루션을 제안하는 계기가 되길 바란다”며 “실무에 가까운 경험을 통해 광고 산업에 대한 이해를 넓힐 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

공모전 관련 세부 내용은 차이커뮤니케이션 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.