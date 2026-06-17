‘로얄에나멜플러스’ 본격 출시…철재·목재 마감 겨냥 은폐력·롤러 작업성·살오름성 개선해 작업시간 단축 기대 실내마크 인증 획득…주거·상업공간 리폼 수요 대응

[헤럴드경제=홍석희 기자] KCC가 철재·목재 마감용 프리미엄 에나멜 페인트를 내놓고 인테리어·리폼용 건축도료 시장 공략을 강화한다. 건설경기 둔화 속에서도 주거·상업공간 보수와 셀프 리폼 수요가 이어지는 만큼, 작업 편의성과 실내 사용성을 앞세운 제품군을 확대하는 흐름이다.

KCC는 건축용 프리미엄 에나멜 페인트 ‘로얄에나멜플러스’를 출시했다고 17일 밝혔다. 신제품은 기존 ‘로얄에나멜’ 대비 은폐력과 롤러 작업성, 살오름성을 개선한 것이 특징이다.

에나멜 페인트는 철재와 목재 표면 마감에 주로 쓰이는 도료다. 로얄에나멜플러스는 실내외 철제·목재 구조물, 어린이방 가구, 상가 인테리어 집기 등 생활공간 전반의 마감에 사용할 수 있도록 개발됐다.

KCC는 신제품의 은폐력을 높여 진한 색상의 기존 도장면이나 얼룩진 바탕 위에서도 색 비침을 줄였다고 설명했다. 적은 도장 횟수로도 균일한 마감을 구현할 수 있어 현장 작업 효율을 높일 수 있다는 것이다.

롤러 도장 작업성도 개선했다. 특히 도막이 충분한 두께로 형성돼 표면이 평활하고 균일해 보이는 살오름성을 높였다. KCC는 “미색 계열 색상도 2회 도장으로 마감할 수 있어 작업시간 단축에 도움이 된다”고 설명했다.

실내 사용성을 고려한 인증도 확보했다. 로얄에나멜플러스는 국내 실내공기질 인증인 ‘실내마크’를 획득했다. 실내마크는 휘발성유기화합물과 포름알데하이드 등 실내 공기질에 영향을 주는 오염물질 방출량을 평가해 저방출 기준을 충족한 건축자재에 부여되는 인증이다.

KCC는 신제품에 과일향을 첨가해 건조 후 페인트 냄새로 인한 불쾌감을 줄이는 데도 초점을 맞췄다. 거실, 침실, 아이방 등 주거공간뿐 아니라 상업공간 인테리어 마감에도 활용할 수 있도록 제품 활용 범위를 넓혔다.

KCC 관계자는 “로얄에나멜플러스는 기존 에나멜 도료의 장점은 유지하면서 은폐력과 작업 편의성을 한층 강화한 제품”이라며 “실내마크 인증과 쾌적한 작업 환경을 바탕으로 주거·상업공간의 마감 품질을 높이는 데 도움이 되길 바란다”고 말했다.