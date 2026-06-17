- 도 농업기술원, 안전한 농작업 환경 조성…아산 등 5개 시군 과수 농가에 65대 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 과수 및 시설원예 분야 농업인을 대상으로 웨어러블 로봇을 보급하고, 실제 농작업 환경에서의 활용 가능성과 효과를 검증키 위해 웨어러블 로봇이 보급된다.

충남도 농업기술원은 농업인 근골격계 질환 예방과 안전한 농작업 환경 조성을 위해 현대자동차·기아 로보틱스랩이 개발한 산업용 웨어러블 로봇(X-ble Shoulder)을 본격 보급한다고 17일 밝혔다.

어깨에 착용하는 웨어러블 로봇(사진)은 아산·논산·금산·청양·태안 5개 시군에 총 65대를 보급할 계획이다.

이 제품은 배터리나 모터 없이 작동하는 무동력 웨어러블 로봇으로, 팔을 어깨 높이 이상으로 반복적으로 사용하는 작업 시 어깨 관절과 근육의 부담을 줄여주는 것이 특징이다.

도 농업기술원은 보급 결과를 분석해 향후 농업 분야 웨어러블 기술 보급 확대와 농작업 안전관리 정책 수립을 위한 기초자료로 활용할 예정이다.

충남도 서동철 농촌자원과장은 “농업인의 근골격계 질환은 생산성 저하뿐 아니라 삶의 질에도 큰 영향을 미치는 대표적인 농업 재해”라며 “웨어러블 로봇의 현장 적용성을 면밀히 검증해 농업인이 보다 안전하고 건강하게 일할 수 있는 작업환경 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.