[헤럴드경제=정목희 기자] 미국과 이란의 종전 합의에도 불구하고 레바논 남부에서는 이스라엘군과 친이란 무장정파 헤즈볼라 간 무력 충돌이 이어지고 있다.

이란은 도널드 트럼프 미국 대통령의 종전 선언 이후에도 이스라엘이 수십 차례 휴전을 위반하며 공격을 지속하고 있다며 강력 대응을 경고했다.

이스라엘군은 16일(현지시간) 성명을 내고 이날 오전 레바논 남부에 주둔 중인 자국 병력을 향해 헤즈볼라가 발사한 로켓 여러 발을 요격했다고 밝혔다.

이스라엘군은 로켓 요격 직후 공군을 투입해 로켓 발사대를 파괴했다고 설명했다.

또 레바논 남부에서 작전을 수행하던 중 의심스러운 차량 1대를 발견해 경고 사격을 실시한 뒤 위협 제거를 위해 공습을 가했다고 덧붙였다.

이에 대해 레바논 국영통신(NNA)은 이스라엘 무인기가 차량 3대를 타격해 최소 4명이 숨지고 여러 명이 부상했다고 보도했다.

NNA에 따르면 레바논 남부 마이파둔 마을에서는 드론이 차량을 공격한 뒤 현장에 사람들이 모여들자 다시 폭격하는 이른바 ‘이중 타격(double-tap)’ 전술이 사용돼 2명이 사망했다.

또 슈킨 마을에서도 별도의 드론 공습이 발생해 2명이 추가로 숨졌다고 NNA는 전했다.

헤즈볼라를 지원하는 이란은 즉각 경고에 나섰다.

이란군을 통합 지휘하는 하탐 알안비야 중앙사령부는 “미국 대통령이 종전을 선언한 후 이틀 동안 시온주의자 정권(이스라엘)의 테러 군대는 레바논 남부에서 무려 84차례나 휴전을 위반했으며, 억압받는 레바논 국민을 상대로 범죄와 살상을 이어가고 있다”고 비난했다.

사령부는 이어 “시온주의 정권의 아동 학살 군대가 레바논 남부에서의 만행을 중단하지 않는다면, 이란 이슬람 공화국의 강력한 군대로부터 가혹한 대응을 각오해야 할 것”이라고 경고했다.