[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북연구원은 지난 15일 안동 스탠포드호텔에서 개원 35주년 기념식과 제309차 경북콜로퀴엄을 개최했다.

이날 행사에는 경북연구원 임직원과 관계자들이 참석한 가운데 개원 35주년 기념식과 특별강연이 진행됐다.

이어 열린 제309차 경북콜로퀴엄에서는 전상인 서울대 명예교수가 ‘공동체와 지역발전’을 주제로 특별강연을 진행했다.

전 교수는 국가와 시장 중심의 발전 논리를 넘어 공동체의 가치와 사회적 관계망의 중요성을 강조하며 지방소멸과 지역 불균형 문제 해결을 위해 공동체 기반의 지역발전 전략이 필요하다고 제언했다.

또 지역의 역사·문화·환경 자산과 주민 간 신뢰, 사회적 자본이 지속가능한 지역발전의 핵심 요소임을 설명하며 지역 정체성과 공동체 회복의 중요성을 강조했다.

경북연구원은 앞으로도 AI 대전환, 지방시대, 지역혁신 등 주요 정책 현안에 대한 연구를 강화하고 경북의 미래 비전과 발전 전략을 선도하는 정책 싱크탱크로서 역할을 확대해 나갈 계획이다.

유철균 원장은 기념사를 통해 “경북연구원은 지난 35년간 지역 발전을 위한 정책 연구를 수행하며 경북의 성장과 함께해 왔다”며 “AI 대전환 시대를 맞아 경북의 미래 경쟁력을 높이는 정책 플랫폼으로서 역할을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.