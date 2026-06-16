[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]경북 경주시의회는 지난 15일 경주 힐튼호텔에서 ‘제10대 경주시의회의원 당선자 오리엔테이션’을 개최하고 제10대 의회 개원을 위한 본격적인 준비에 들어갔다.

한국산업기술원 지방자치연구소가 주관한 이번 오리엔테이션은 지난 3일 실시된 제9회 전국동시지방선거에서 당선된 제10대 경주시의원 22명 중 초선 의원 15명을 대상으로 진행됐다.

오전 강의에서는 지방의원의 권한과 책무, 지방의회의 역할, 회의진행 절차, 원구성 방법, 조례입법·예산결산·행정사무감사 등 주요 의정활동 절차와 실무요령을 다뤘다.

오후에는 의원과 의회사무국 간 발전적 관계 정립, 집행기관 주요 업무보고의 의정활동 활용방안, 의원연구단체 정책개발연구용역 제도와 우수사례 등을 주제로 강의하는 것으로 일정을 마무리했다.

이어서 경주시의회는 16일 의회 소회의실에서 제10대 경주시의회 의원 당선인 22명을 대상으로 ‘당선자 간담회’를 개최했다.

이동협 의장의 축하 인사를 시작으로 당선인 인사, 경주시의회 및 의회사무국 소개, 의원의 지위와 윤리강령, 의정역량 강화 관련 안내, 회기 및 회의 운영사항 설명과 주요현안 보고 순으로 진행됐다.

이동협 경주시의회 의장은 “제10대 경주시의회 의원으로 당선되신 것을 진심으로 축하드리며 시민의 대표기관인 의회가 책임 있는 자세로 출발할 수 있도록 개원 준비에 만전을 기하겠다“고 말했다.