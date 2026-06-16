27일까지 포럼, 영화제, 도슨트 등 이어져…지난 10일 개막 후 민주·인권페어 성료 시민참여형 축제와 다채로운 프로그램을 통해 일상 속 민주주의와 인권 체험의 장 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 1987년 6·10 민주항쟁 39주년을 맞아 박종철센터에서 진행 중인 기념행사가 주민들의 호응 속에 이어지고 있다.

이번 기념행사는 지난 6월 10일부터 시작되어 오는 27일까지 다채로운 프로그램으로 운영된다.

박종철 열사는 1987년 민주화운동 과정에서 희생되어 6·10 민주항쟁의 도화선이 되었으며, 이는 한국 민주주의 발전의 결정적인 전환점이 되었다.

이에 구는 박종철 열사를 추모하고 6·10 민주항쟁의 역사와 민주주의의 가치를 시민들과 공유·계승하기 위해 지난 2023년 박종철센터를 조성했다.

이번 기념행사는 지난 10일 열린 ‘특별 도슨트 해설’로 본격적인 막을 올렸다. 이어 11일에는 6월 포럼 ‘과학기술 발전과 민주주의의 공존과 긴장’의 첫 회차가 개최돼 1987년 이후 과학기술의 발전과 민주주의가 서로 미친 영향과 변화를 조명했다.

또 13일에는 민주주의, 인권, 노동, 평화 등 동시대적 의제를 체험하는 참여형 축제인 ‘민주·인권페어’가 열려 일상 속 민주주의와 인권의 의미를 되새기는 시간을 가졌다.

남은 기간에도 의미 있는 행사가 계속된다. 박종철 열사의 삶과 6·10 민주항쟁의 기록을 깊이 있게 살펴보는 ‘특별 도슨트 해설’이 오는 20일과 27일에 추가로 운영된다. 아울러 ‘과학기술 발전과 민주주의의 공존과 긴장’을 주제로 한 포럼 역시 오는 18일과 25일에 각각 온·오프라인 방식으로 시민들을 찾아갈 예정이다.

박준희 구청장은 “박종철센터에서 열리는 이번 기념행사를 통해 박종철 열사의 삶과 6·10 민주항쟁이 지닌 인권과 민주주의의 가치를 다시 한번 되새기길 바란다”며 “남은 일정 동안에도 많은 방문객들이 다양한 프로그램에 참여해 일상 속에서 민주주의를 체험하고 공유하는 뜻깊은 기회가 되기를 바란다”고 말했다.