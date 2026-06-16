6월 12일부터 참여자 모집… 40~64세 구민 대상 그림책으로 삶의 의미를 되새기는 마음 건강 프로그램

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 중장년층의 마음건강증진과 자기 이해를 돕기 위해 ‘나를 찾아가는 그림책 만들기’ 프로그램 참여자를 모집한다.

‘나를 찾아가는 그림책 만들기’는 자신의 삶과 감정을 그림책으로 풀어내며 스스로를 이해하고 마음을 돌볼 수 있도록 마련된 프로그램이다.

프로그램은 ▷나의 삶 돌아보기 ▷나를 상징하는 사물·동물 만들기 ▷그림책 주인공 만들기 ▷나만의 그림책 완성하기로 구성됐다. 참여자들은 서로의 삶을 공유하며 공감과 소통의 시간도 가질 예정이다.

교육은 7월 15일부터 8월 5일까지 총 4회, 은평뉴타운도서관에서 진행된다. 모집 대상은 40~64세 은평구민 15명으로, 전 회차 참여가 가능한 신청자를 선착순 모집한다. 신청은 오는 12일부터 은평구 심리지원센터 다독임 또는 홍보물 내 큐알(QR)코드로 가능하다.

은평구보건소 관계자는 “그림책 만들기를 통해 중장년 주민들이 삶의 의미를 되새기는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 주민들의 심리 회복과 정신건강 증진을 위한 프로그램을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.