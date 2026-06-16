광진 캐릭터·명소 담은 봉제 상품 공모… 6월 30일까지 참가자 모집 우수 디자인 선정해 시제품 제작 지원, 생산·판매 연계 추진

[헤럴드경제=박종일 선임기자]광진구(구청장 김경호)가 지역 봉제산업에 새로운 활력을 불어넣고 광진만의 브랜드 콘텐츠를 발굴하기 위해 지역 특화 상품 개발 사업을 추진한다.

광진구 대표 캐릭터인 ‘광이·진이’와 지역 명소를 활용한 디자인을 발굴, 이를 지역 내 봉제업체 생산과 연계해 지역 봉제산업 경쟁력을 높이기 위해 마련됐다.

이를 위해 구는 오는 6월 30일까지 ‘광진 봉제 굿즈 디자인 공모전’ 참가자를 모집한다. 모집 대상은 패션봉제 분야 사업자와 예비창업자, 일반 구민으로, 총 5명(팀) 내외를 선정한다. 광진구에 거주하거나 사업장을 둔 경우 우선 선발 대상에 포함된다.

참여자는 광진구 캐릭터 또는 지역 명소를 활용한 패션·봉제 제품 디자인 계획안을 2개 이상 제출해야 한다.

선정된 참여자에게는 시제품 개발에 필요한 원부자재비와 제작비를 업체당 최대 50만 원까지 지원한다.

또, 개발된 제품이 실제 생산과 판매로 이어질 수 있도록 제품 홍보와 수주, 판로 연계도 함께 지원할 예정이다.

구는 개발된 제품을 구청 로비 전시를 비롯해 구정 홍보물과 기념품, 고향사랑기부제 답례품 등 다양한 홍보 콘텐츠로 활용할 계획이다.

구는 이번 사업을 통해 창의적인 디자인 아이디어와 관내 봉제업체의 우수한 생산 역량을 연결하고, 디자인 발굴부터 생산·판매까지 이어지는 선순환 구조를 구축해 지역 봉제산업 활성화에 기여할 것으로 기대하고 있다.

신청은 광진구 봉제산업종합지원센터 누리집에서 가능하며, 자세한 사항은 광진구 봉제산업종합지원센터 또는 광진구청 지역경제과로 문의하면 된다.

김경호 광진구청장은 “광진의 캐릭터와 명소를 활용한 특색 있는 제품이 지역의 매력을 알리고 봉제산업의 새로운 성장 동력이 되길 기대한다”며 “이번 공모를 통해 발굴된 참신한 아이디어가 실제 제품으로 만들어져 지역경제 활성화에도 도움이 되길 바란다”고 말했다.