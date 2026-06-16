[헤럴드경제=최원혁 기자] 지하철 임산부 배려석에서 만삭 임신부의 양보 요구를 받은 중년 여성이 “나도 임신했다”며 거부했다는 사연이 전해졌다.

15일 온라인 커뮤니티 ‘보배드림’ 공식 인스타그램에는 만삭 임신부 A씨의 제보가 올라왔다.

A씨는 지하철 1호선 열차를 이용하던 중 임산부 배려석에 앉아 있던 50대 추정 여성 B씨에게 자리를 양보해 달라고 요청했다고 밝혔다.

그러나 B씨는 자리를 비워주는 대신 “나도 임신했다”고 맞받아치며 양보를 거부했다.

A씨가 공개한 사진에는 임산부석에 마스크를 쓴 한 여성이 앉아 있다. 휴대폰을 보고 있는 이 여성은 무릎 위에 가방을 올려뒀는데, 가방에는 임산부 배지 등 임신 여부를 확인할 수 있는 표식이 보이지 않는다. 반면 임산부석 앞에 서 있는 여성의 가방에는 분홍색 임산부 배지가 달려있다.

해당 사연이 온라인에 공개되자 누리꾼들 사이에서는 설전이 벌어졌다.

대부분의 누리꾼들은 “무개념 행동이 극에 달했다”, “나이 먹고 부끄러운 줄 알아라”, “여자의 적은 같은 여자인가”, “아는 사람이 더하다”, “저도 같은 경험이 있다” 등 반응을 보이며 황당해했다.

반면 “임산부석은 배려석이지 강제적인 권리석이 아니다”, “배려를 권리로 생각하지 마라”, “동의 없이 타인의 사진을 찍어 멋대로 온라인 공간에 유포하고 비난을 유도하는 것 역시 잘못”이라는 의견도 나왔다.