중국 기관투자자·애널리스트 방한 지난 3월 체결한 MOU 후속 차원 현지 유망 종목 리포트 독점 제공 인기

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국투자증권은 중국 대표 종합증권사 국태해통증권(Guotai Haitong Securities)과 ‘한·중 투자전략 포럼’을 개최했다고 16일 밝혔다.

이번 포럼은 한국과 중국 자본시장 간 투자 교류를 확대하고, 양국 투자자들에게 인사이트와 투자기회를 제공하기 위해 마련됐다. 전날부터 오는 17일까지 열린다.

국태해통증권 주요 경영진과 애널리스트, 중국 주요 성장기업 관계자, 중국 기관투자자들이 행사를 위해 방한했다.

포럼에서는 국태해통증권 애널리스트들이 자동차, 인공지능(AI), 로봇 등 중국 핵심 성장산업의 투자전략을 발표한다. 비야디(BYD), 레노버(Lenovo)를 비롯한 중국 주요 기업들이 참여한다.

또 한국투자증권은 중국 주요 운용사와 투자기관을 대상으로 한국 자본시장과 주요 산업에 대한 소개를 진행한다. 참석 기관들은 삼성전자, 카카오, LG전자, 코스맥스, 현대차 등 국내 대표 기업을 탐방할 예정이다.

이번 행사는 지난 3월 한국투자증권과 국태해통증권이 체결한 전략적 업무협약(MOU)의 후속 협력 차원에서 추진됐다. 당시 한국투자증권은 국태해통증권과 독점적 협업을 바탕으로, 모바일 트레이딩 시스템(MTS)에서 중국주식 분석 리서치 자료를 발간한다고 밝힌 바 있다. 중국주식 자료는 한국투자증권 모바일 앱과 홈페이지의 ‘독점 글로벌 리서치’ 메뉴에서 확인할 수 있다.

국태해통증권 현지 리포트는 생생하고 빠른 시장 분석으로, 최근 국내 투자자들 사이에서 주목받고 있다.

김성환 한국투자증권 사장은 환영사를 통해 “이번 포럼은 한국과 중국을 대표하는 두 증권사가 단순한 제휴를 넘어 양국 자본시장 간 실질적인 자본 교류를 이끄는 핵심 가교가 되겠다는 강력한 의지를 담은 첫 결실”이라며 “MTS 독점 리포트를 통해 확인된 현지 리서치 경쟁력을 오프라인으로 확장하겠다”고 말했다.

이어 “한국투자증권이 지향하는 글로벌 비즈니스의 본질은 국내외 투자자 모두가 양질의 해외 우량 자산에 안전하고 효율적으로 접근할 수 있는 독보적인 글로벌 플랫폼을 제공하는 것”이라며 “앞으로도 파트너사들과의 연대를 넓혀 아시아대표 금융투자회사로서의 입지를 공고히 하겠다”고 덧붙였다.