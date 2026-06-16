금융·연구개발·고용안정 집중 지원 석유화학산업 위기 극복 마중물 기대

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 석유화학산업이 밀집한 울산시 남구 전역이 지난 1월 고용노동부의 ‘고용위기 선제대응지역’으로 지정된 데 이어 15일에는 산업통상부의 ‘산업위기 선제대응지역’으로 지정됐다.

이에 따라 울산 남구는 고용노동부로부터 고용유지·직업훈련·생계안정 지원을 받으면서 향후 2년 동안 산업통상부로부터 ▷기업 경영안정 ▷투자촉진 ▷고용회복 등 지원을 받는다.

최근 중국과 중동발 공급과잉 여파로 울산의 주력산업인 석유화학산업이 타격을 입으면서 기업의 가동률, 생산량, 고용률, 설비투자 등이 전반적으로 감소하고 있다. 특히 울산 석유화학산업의 85% 이상을 차치하는 남구 지역은 법인지방소득세 납부 감소로 재정자립도가 하락하면서 지역경제를 위축시키고 있다.

울산시는 이의 타개를 위해 지난 3월 4090억원 지원 신청을 포함해 정부에 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정을 신청했고, 산업통상부는 ‘지역산업위기대응법’에 따라 현장실사와 산업위기대응위원회의 심의를 거쳐 지정을 확정했다.

이번 산업위기 선제대응지역 지정으로 남구 지역의 중소·중견 기업들은 기업당 최대 15억원 한도에서 대출금리와 기준금리 차액을 지원받고, 인력양성 등 기업 맞춤형 지원을 받게 된다.

또 남구 지역에 소재하고 있는 기업이나 신규 투자하는 기업에는 긴급경영안정자금과 지방투자촉진보조금을 지원하고, 정책금융기관을 통한 중소기업 만기연장·상환유예 등도 제공한다.

이밖에 석유화학산업의 친환경·고부가 전환을 위한 연구개발(R&D) 및 사업화 지원, 지역경제 활성화를 위한 지역사랑상품권(울산페이) 발행 등 지원책도 시행한다.

울산시는 이번 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정으로 석유화학산업의 전환을 위한 국비 지원을 확보함으로써 지역 내 중소기업·협력업체의 경영 안정성을 제고할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

울산시 관계자는 “이번 ‘산업위기 선제대응지역’ 지정은 석유화학산업의 경쟁력을 회복하고 미래 지속 가능한 성장 동력을 마련하기 위한 마중물이 될 것”이라고 말했다.