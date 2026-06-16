[헤럴드경제=민성기 기자] 한국 문화와 한국 축구에 애정을 보이고 있는 멕시코가 대한민국 축구대표팀의 주장 손흥민의 행보에 뜨거운 반응을 보이고 있다.

손흥민은 지난 14일(한국시각) 2026 북중미 월드컵 체코와의 A조 1차전 이후 휴식을 부여받으며, 멕시코 시내에서 모습을 드러냈다.

홍명보 감독은 짧지 않은 월드컵 여정을 이어가기 위해 13일 회복 훈련 후 14일에는 선수들이 충분히 쉴 수 있는 시간을 부여했다.

이날 손흥민은 이재성, 김승규, 송범근, 손흥민의 아버지 손웅정 등이 함께 타코 음식점에서 식사를 즐겼다.

현지 언론은 타코 음식점을 찾은 손흥민의 행보를 대서특필했다.

현장을 찾은 폭스 스포츠 리포터는 “손흥민이 이곳에서 식사를 마쳤다. 앞으로 많은 팬들이 이 장소를 찾게 될 것”이라며 높은 관심을 전했다.

단숨에 가게 근처는 북새통을 이뤘다.

그뿐만이 아니었다. 손흥민을 타코 가게에서 다시 호텔로 데려다준 택시 기사도 손흥민과의 사진을 공개했다.

스포츠조선에 따르면 멕시코의 UOL은 ‘손흥민은 휴가를 즐기며, 다른 관광객처럼 즐겼다. 심지어 택시를 벌러서 타고 갔다’고 밝혔다. 해당 택시 운전 기사는 손흥민과 함께 찍은 셀카를 자랑하는 영상이 SNS를 통해 화제를 모으기도 했다.

손흥민과 택시 기사의 사진이 공개되자 멕시코 팬들은 뜨거운 반응을 보였다. 일부 팬들은 SNS를 통해 “손흥민은 어떻게 이런 친절함을 보일 수 있나”, “그와 함께 찍은 기사가 정말 행복해 보인다”고 반응했다. 한국 축구 최고 스타의 행보가 멕시코에서도 엄청난 화제를 몰고 다니고 있다.

한편, 한국 오는 19일 홈팀 멕시코와 A조 2차전을 치른다.