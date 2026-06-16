차세대 디지털 금융 인프라 구축 추진 MOU 亞 최초 ETF 토큰화 추진…온체인 경쟁력 강화

[헤럴드경제=정윤희 기자] 미래에셋자산운용은 글로벌 실물자산(RWA) 토큰화 플랫폼 기업인 온도파이낸스(Ondo Finance)와 디지털 자산 기반 투자상품 및 토큰화 금융 생태계 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

이번 협약을 통해 양사는 상장지수펀드(ETF) 토큰화, 온체인 자산운용 인프라 구축, 글로벌 투자자 대상 디지털 투자상품 개발 등에서 협력한다.

토큰화(Tokenization)는 전통 금융자산을 블록체인 기반 디지털 토큰 형태로 표현하는 기술이다. 온도 토큰화 ETF는 기존 ETF로 완전히 담보·뒷받침되지만, 별도의 블록체인 기반 디지털 증권 형태로 발행·거래된다. 이를 통해 24시간 거래와 실시간에 가까운 결제(T+0)가 가능하다.

온도파이낸스는 미국 국채 기반 토큰화 상품(USDY, OUSG)을 비롯한 다양한 상품을 토큰화하며 RWA 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. 온도의 토큰화 주식·ETF 플랫폼인 온도 글로벌 마켓(Ondo Global Markets)은 총 예치자산(TVL) 10억달러를 돌파했으며 260개 이상의 토큰화 증권 제공, 누적 거래량 180억 달러 이상을 기록하고 있다.

미래에셋자산운용은 이번 협약을 통해 아시아 자산운용사 중 최초로 기존 상장 ETF 라인업의 토큰화를 추진하며 디지털 판매채널을 확장한다. 이번 미국 상장 ETF를 시작으로 캐나다, 유럽, 호주, 일본, 홍콩 등 글로벌 시장으로 토큰화 자산 범위를 단계적으로 확대할 계획이며, 향후 원자재 등 다양한 자산군의 토큰화도 추진할 예정이다.

김영환 미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 사장은 “토큰화는 자산운용 산업의 패러다임을 변화시킬 핵심 기술 중 하나”라며 “온도파이낸스와의 협력을 통해 당사의 글로벌 ETF 라인업을 차세대 자본시장 인프라에 맞게 포지셔닝하고, 기존 규제 체계 내에서 블록체인 기술을 활용해 보다 효율적인 투자 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

미래에셋자산운용은 최근 글로벌 ETF 순자산(AUM)이 400조원을 돌파한 상태다. 지난달 말 기준 회사가 한국·미국·캐나다·호주·유럽·홍콩·일본 등 13개 시장에서 운용 중인 ETF의 총 AUM은 421조원이다. 특히, 미국 법인 Global X US는 운용자산 1000억달러 시대 달성을 눈앞에 두고 있다.