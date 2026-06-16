[헤럴드경제(의성)=김병진 기자]경북 의성군은 혹한을 견뎌내고 독보적인 풍미를 자랑하는‘의성 한지마늘’의 본격적인 수확이 진행되고 있다고 16일 밝혔다.

의성군은 전국 한지형 마늘 생산량 1위의 위상에 걸맞게 올해도 철저한 품질관리와 기후 극복을 통해 최고 품질의 마늘을 성공적으로 수확하고 있다.

의성한지마늘은 10월 말 파종돼 혹독한 겨울 저온을 땅속에서 버텨내며 자생력을 키운 마늘이다.

특히 밤낮의기온차가 큰 의성 특유의 분지 지형 덕분에 당도가 30브릭스(Brix) 이상으로 높고 핵심 성분인 알린 함량이 풍부해 첫 맛은 맵고 끝맛은 달큰한 프리미엄 원물 식재료로 평가받는다.

또 여름철 논에 물을 가둬 병해충을 사멸시키는 ‘논 이모작’방식과 바이러스 감염률을 낮추는 ‘주아 재배 기술’등 의성만의 과학적 무병(無病)생산 시스템이 더해져 올해도 균일하고 단단한 최고급 마늘이 탄생했다.

특히 올해 수확현장은 의성군이 도입한 스마트 농업과 기계화 혁신의 성과가 빛을 발하고 있다.

군은 농림축산식품부 ‘노지 스마트농업 육성지구’ 공모선정에 힘입어 데이터 기반의 디지털 농업 전환을 추진 중이다.

김주수 의성군수는 “올해 수확기에도 땀 흘려 명품 마늘을 결실로 맺어준 농가들의 노고에 감사드린다”며 “생산단계의 철저한 품질 관리와 기계화는 물론 가공·유통·마케팅이 톱니바퀴처럼 맞물리는 지속 가능한 종합 생태계를 더욱 공고히 하겠다”고 말했다.