“육사 지방 이전도 급박하게 추진” “사관학교 통폐합 즉각 멈춰달라”

[헤럴드경제=윤호 기자] 육군사관학교 총동창회는 “정부는 ‘육·해·공군사관학교의 통폐합 및 육사 지방 이전’ 방침을 확정하고 급박하게 추진하고 있다”며 “총동창회는 현재의 졸속 추진 방식이 가져올 국가안보 약화에 깊은 우려를 표한다”고 밝혔다.

총동창회는 16일 입장문을 통해 “국방정책 변경은 충분한 검증을 거쳐야 하고 국가안보에 미칠 영향을 최우선으로 고려해야 한다”면서 “국방부는 당장 ‘사관학교 통폐합 및 육사 지방 이전’ 시계를 멈추고, 원점에서부터 투명하고 객관적인 공론화 과정을 시작할 것을 강력히 호소한다”며 이같이 전했다.

총동창회는 “과거의 전통에 얽매여 변화를 거부하거나 정부의 국방정책에 무작정 반대하는 것이 아니”라며 “급변하는 안보 환경 속에서 사관학교 통합을 넘어 전체 장교 양성체계의 혁신으로 우리 군의 실질적인 전투력 강화를 위한 합리적 개혁을 해야 한다”고 주장했다.

이들은 사관학교 개편안은 단순한 행정구역 이전이나 교육기관 통폐합의 문제가 아니라고 지적했다.

이어 “국방부는 객관적인 연구나 군사학적 검증, 관련 분야의 전문가와 진지한 소통을 결여한 채 일방적이고 졸속으로 육·해·공군사관학교 통폐합을 추진하고 있다”며 “시행착오가 있어서는 안되는 중요한 사안이니만큼 충분한 사전 검증을 위한 공론화와 숙의 과정이 필요하다”고 비판했다.

그러면서 육사 이전과 부지 활용 논의는 국가안보 거점 가치에 집중해야 한다고 주장했다. 총동창회는 “태릉 육사 부지는 지난 80년간 대한민국을 수호해 온 군 리더를 양성해 온 호국간성의 요람이자 안보의 거점”이라며 “국군의 창설지이자 호국정신 발현의 성지 위에 구축된 국가안보 인프라임을 고려해 최선의 활용 방안을 모색하는 것이 바람직하다”고 강조했다.

또 “이 중요한 지역을 한낱 아파트 단지로 만들어 버리는 것은 국가적으로도 너무나 큰 손실이 아닐 수 없다”고 지적했다.