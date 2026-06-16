다카이치 “英과는 준동맹국”…안보·첨단산업 협력 확대

[헤럴드경제=정목희 기자] 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 유럽을 방문 중인 다카이치 사나에 일본 총리가 14일(현지시간) 영국 런던에서 키어 스타머 영국 총리와 정상회담을 갖고 ‘경제안보에 관한 영일 공동선언’을 발표했다.

15일 요미우리신문 등 일본 언론에 따르면 양국은 에너지와 핵심 광물 공급망의 안정성과 다변화를 위해 협력을 강화하기로 했다.

양국은 최근 일본에 대한 희토류 수출 규제를 단행한 중국을 염두에 두고 공동선언문에 “자의적인 수출 제한에 대해 중대한 우려를 표명한다”는 내용을 명시했다.

영국과 일본은 인공지능(AI), 양자기술, 우주, 사이버 분야 등 첨단기술 협력을 확대하기 위한 새로운 협력 체계인 ‘영일 프론티어 테크놀로지 파트너십’도 출범시켰다.

양국은 서로를 아시아와 유럽에서 가장 긴밀한 안보 파트너로 규정하고, 군사·민간 분야에 동시에 활용할 수 있는 이중용도(dual-use) 기술 연구개발 협력을 가속화하기로 했다.

경제 협력도 대폭 확대된다.

도쿄전력은 영국 해상풍력 사업에 향후 10년간 최대 1조9000억엔(약 18조원)을 투자할 계획이다. 양국은 이를 포함해 총 3조8600억엔(약 36조5000억원) 규모의 경제 효과가 기대되는 공동 투자 계획에도 합의했다.

원자력 분야에서는 일본원자력연구개발기구(JAEA)와 영국 방산기업 롤스로이스가 차세대 원자로인 고온가스로 개발에 협력하기로 했다.

또 첨단 반도체 양산을 추진 중인 일본 반도체 기업 라피더스와 영국 AI 스타트업 간 협업도 추진될 예정이다.

양국이 이탈리아와 함께 첨단 스텔스 전투기를 공동 개발하는 ‘글로벌전투공중프로그램’(GCAP)과 관련해 이달 말 만료되는 3개국 민관 계약의 연장 방침도 확인했다.

일본 방위장비청과 영국 국방부가 ‘방위 능력 산업 협의회’를 신설, 무기 등 방위 장비의 공동 개발도 진행키로 했다.

다카이치 총리는 “일영 관계는 이미 준 동맹국이라고 부를 수 있는 수준”이라며 지난 2023년 기시다 후미오 일본 전 총리가 리시 수낵 전 영국 총리와 맺은 국방, 무역, 과학기술 분야 협력 강화에 관한 ‘히로시마 합의’를 격상하고 싶다는 뜻을 나타냈다.

두 총리는 약 1시간가량 이어진 정상회담에서 각각의 이름인 ‘키어’, ‘사나에’라고 지칭하며 친근감을 나타냈다.

다카이치 총리는 회담 이후 자신의 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “1월 방일 때 키어가 고양이를 좋아한다는 것이 화제가 됐는데 이번에 영국 총리 관저를 방문해 ‘내각 수석 쥐잡이’인 고양이 래리를 만났다”고 썼다.

그는 영일 정상회담 전 런던 웨스트민스터 사원을 찾아 1차 세계대전에서 목숨을 잃은 영국 무명전사의 무덤에 헌화했다고 밝혔다.

영국 방문을 마친 다카이치 총리는 이탈리아로 향했고 15일 저녁 조르자 멜로니 총리와 회담한 뒤 프랑스 에비앙에서 열리는 G7 정상회의에 참석한다.