프랑스 파리 서 ‘유로사토리 2026’ 개최 경량화 105㎜ 자주포·AI 기반 RCWS 선봬 “모빌리티 기반 화력체계로 유럽 수주 확대 목표”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대위아가 15일부터 오는 19일(현지시각)까지 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장에서 열리는 ‘유로사토리 2026’에 참가한다고 16일 밝혔다.

유로사토리는 유럽에서 열리는 최대 규모의 방위산업 전시회 가운데 하나로 올해에는 70개국 2100여 개 업체가 참가했다. 현대위아가 유로사토리 전시회에 참가한 것은 이번이 처음이다.

현대위아는 이번 전시회에서 기존 105㎜ 곡사포를 소형전술차량에 탑재한 ‘경량화 105㎜ 자주포’를 비롯해 다양한 차량형 화력체계를 실물로 선보였다.

경량화 105㎜ 자주포는 기존 국군에 배치 중인 차륜형 자주포보다 절반 이상 가벼워 기동성이 뛰어나면서 동시에 최대 사거리는 18㎞에 달한다. 전시 상황에서 빠르게 사격 지휘와 탄약 운반을 할 수 있도록 사격지휘차량, 탄약운반차량과 함께 운용하도록 구성했다.

아울러 작전지까지 헬기를 통한 공중 수송도 가능해 차량이 직접 진입하기 어려운 작전 지역에도 투입할 수 있다. 현대위아는 무기체계를 빠르게 전력화하기 위해 국방신속획득기술원의 신속시범사업을 통해 이 제품을 개발했다.

현대위아는 실내 모니터로 전장 상황을 모니터로 보며 원격으로 사격할 수 있는 미래형 무기체계인 ‘원격사격통제체계 (RCWS)’도 선보였다. 현대위아는 이번 전시에서 세계적으로 널리 쓰이는 7.62㎜ 기관총을 탑재한 ‘소형 RCWS’의 실물을 전시했다. 아울러 관람객이 RCWS를 직접 조작하고 조준 과정을 체험할 수 있도록 운용장치도 마련했다.

이 외에도 K2전차가 사용하는 120㎜ 포열과 K9자주포에 탑재하는 155㎜ 구경 포열도 모크업 형태로 전시했다. 국내 유일의 화포 제작사로서 대구경 화포를 제작하며 쌓은 경험과 정밀 가공 능력으로 유럽 시장의 화포 시장의 수요에 대응하겠다는 구상이다.

현대위아는 이번 전시회에 오프로드 환경에서 구동력을 안정적으로 분배해 최적의 주행 성능을 제공하는 부품인 ‘2속 ATC(Active Transfer Case)’도 공개했다. 해당 부품은 일상 주행에서 마주하기 어려운 극한의 오프로드 상황에서 일상 주행의 2.7배 이상의 구동력을 분배해 강한 토크로 안정적 운전이 가능하도록 한다. 현재 군용 지휘차로 활용 중인 기아의 픽업트럭 ‘타스만’에 탑재되고 있다.

현대위아는 이번 전시회를 계기로 유럽에 화포 체계 수출을 확대해 나간다는 목표다. 특히 폴란드, 루마니아 등 유럽 국가에서 신형 무기 교체가 활발하게 이뤄지고는 점을 기회로 삼아 영업을 더욱 강화할 계획이다.

현대위아 관계자는 “유럽 최대 방산 전시회인 유로사토리에 처음으로 참가하게 되어 의미가 크다”며 “K2 전차와 K9 자주포 등 대구경 화포를 생산하며 쌓은 방산 기술을 선보여, 해외 시장에서 본격적으로 수주 활동을 이어가도록 하겠다”고 말했다.

한편, 현대위아는 앞서 지난 2월 사우디아라비아 리야드에서 열린 중동 최대 방위산업 전시회 ‘월드 디펜스 쇼(WDS) 2026’에 처음으로 참가, 다양한 차량형 화력체계를 선보이는 등 글로벌 방산 시장에서 영향력을 넓히기 위해 적극 나서고 있다.