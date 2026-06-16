실과소 정책 현안 청취·활발한 제안과 토론

‘변화와 도약의 장흥’ 발전 방안 모색

[헤럴드경제(장흥)=김경민기자]뉴(NEW)장흥정책협의회가 6월 15일부터 18일까지 4일간 군 실과소 소관 업무와 정책 현안을 청취한다.

각 분야 전문가들이 모인 이번 협의회는 지난 9일 위원 위촉장 전달식을 갖고 민선9기 군정의 변화와 도약을 위한 새로운 정책 과제를 모색에 나서고 있다.

첫날 열린 기획홍보실 소관 업무 보고에서는 사순문 장흥군수 당선인과 15명의 정책협의회 위원들이 참석한 가운데, 군정 현안에 대한 보고를 청취하고 다양한 정책 제안과 의견을 교환했다.

이 자리에서 사순문 당선자는 전남 광주 통합특별시 출범에 따른 기민하고 종합적인 대응과 동시에 군정 전반에 대해서는 군민주권과 군민이익, 그리고 실효성 측면에서 치밀한 논리적 근거와 관련 자료 확보를 주문했다.

또한 관례 답습적인 업무 관행에서 벗어나 변화와 혁신의 기조위에서 “무엇이 군민에게 이익이 될 것인가”를 우선하여 업무에 임해 줄 것을 특별히 당부했다.

한편 뉴(NEW)장흥정책협의회는 다양한 안건처리와 민선 9기 군정비전의 청사진 마련을 위해 15일부터는 야간에도 위원회 활동을 이어갈 방침이다.