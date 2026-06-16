[헤럴드경제=최원혁 기자] 폴란드의 한 주택 마당에서 암매장된 태아 사체 34구가 발견돼 충격을 주고 있다.

15일(현지시간) AFP통신 등 외신에 따르면 폴란드 남동부 루토리시의 한 주택 정원에 묻혀있던 태아 사체 34구가 발견된 사건과 관련해 이 집 주인 병리학자 마그달레나 H(57)가 사체손괴 등의 혐의로 구속됐다.

검찰은 이 주택 공사 과정에서 의료 폐기물이 대량 발견됐다는 신고를 받고 탐지견을 투입해 수색한 결과 태아 사체도 함께 매장된 사실이 드러났다.

당국은 현장에서 현미경 슬라이드와 병원 기록으로 추정되는 자료 등이 함께 발견된 점으로 미뤄 이 의사가 사체를 실험용으로 쓴 것으로 보고 공범이나 추가 매장지가 있는지 조사하고 있다.

현지매체 라디오에스카에 따르면 피의자가 코로나19 때 자신이 근무하던 병원에서 숨진 태아들을 집으로 가져갔다고 진술했다.

한편 폴란드는 보수 가톨릭 영향으로 유럽에서 낙태 시술을 가장 엄격하게 제한하는 나라다. 이에 당국은 사체를 입수하는 과정에서 또 다른 불법 행위는 없었는지 수사 중이다. 아울러 불법 낙태와 직접적인 연관성은 확인되지 않았다고 검찰은 밝혔다.