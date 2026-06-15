[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]안병윤 예천군수 당선인은 15일 예천 대한육상연맹 육상교육훈련센터에서 민선 9기 군정 출범을 준비하기 위한 ‘예천발전준비위원회’ 출범식을 열고 위원들에게 위촉장을 수여했다.

위원장은 권영수 전 제주도 정무부지사가 맡았다.

위원회는 행정·농업·문화관광·복지·지역개발 분야 전문가 등 15명으로 구성됐다.

안 당선인은 당선 직후인 지난 9일부터 부서별 업무보고를 받으며 주요 현안을 점검해 왔다.

권영수 위원장은 “위원회가 가진 전문성과 현장 경험을 모아 예천의 당면 현안을 정확히 짚고 앞으로 4년간 군정의 토대가 될 실질적인 정책 방향을 마련하는 데 힘을 보태겠다”고 밝혔다.

안병윤 예천군수 당선인은 “위원들께서는 그동안 쌓아온 전문성을 바탕으로 예천의 미래 성장동력이 될 핵심 공약을 꼼꼼히 점검하고 군민이 피부로 체감할 수 있는 실현 가능한 정책의 로드맵을 완성해달라”고 주문했다.

한편 위원회는 기존 인수위원회 운영 방식에서 벗어나 현장 의견 수렴에 무게를 둘 계획으로, 이를 위해 분야별 간담회를 열고 경북도청 신도시와 원도심을 찾아 주민 토론회를 개최할 예정이다.

이와 함께 군민 누구나 온라인과 오프라인을 통해 예천군 발전을 위한 제안과 바람을 당선인에게 직접 전달할 수 있다.

참여를 원하는 군민은 예천군 누리집(홈페이지)의 참여 창구를 이용하거나 읍·면 행정복지센터를 방문해 마련된 제안함에 제안지를 작성해 제출하면 된다.