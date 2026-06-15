“경영정상화 및 기업 가치 보존” 사유 JTBC 디폴트 선언 이틀 만에 회생 신청

[헤럴드경제=손미정 기자] 중앙그룹 계열사 콘텐트리중앙과 자회사 메가박스중앙이 법원에 회생 절차 개시를 신청했다. JTBC가 채무 불이행을 선언한 지 이틀 만이다.

15일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 콘텐트리중앙은 지난 14일 서울회생법원에 ‘회생절차 개시’와 ‘보전처분’, ‘포괄적 금지명령’을 신청서를 접수했다.

신청 사유는 “경영정상화 및 향후 계속기업으로의 가치 보존”이라고 밝혔다.

회생 절차 개시 신청에 따라 이날부터 유가증권시장에서 콘텐트리중앙의 주식 거래가 정지됐다.

콘텐트리중앙의 주요 자회사인 메가박스중앙도 같은날 회생절차 개시를 신청했다.

앞서 JTBC는 지난 12일 총 206억원 규모의 유동화 차입금을 만기 상환하지 못하면서 채무불이행(디폴트)을 선언했다. JTBC 측은 이번 상황이 디지털과 온라인동영상서비스(OTT)를 중심으로 미디어 환경이 급변, TV 방송 광고 시장이 크게 위축되는 등 대내외적 여건이 악화된 것에 따른 것이라고 설명했다.

같은날 NICE신용평가는 JTBC의 무보증사채 신용등급을 기존 ‘BBB/부정적’에서 ‘CCC’로 하향 조정했다. 단기신용등급인 기업어음(CP)과 전자단기사채 등급도 ‘A3’에서 ‘C’로 내려갔다.

이번 등급 조정은 JTBC가 유동화차입금 원리금을 제때 상환하지 못한 데 따른 것으로, 평가사는 JTBC가 미르제이차 56억원과 제일티비씨제이차 150억원 등 총 206억원에 달하는 유동화차입금 상환을 불이행해 유동성 위험이 크게 증가했다고 봤다.

한국기업평가도 직전 ‘BBB(부정적)’에서 ‘BB(부정적 검토)’로, 기업어음과 전자단기사채를 ‘A3’에서 ‘B(부정적 검토)’로 하향 조정했다. 중앙일보와 SLL중앙의 신용등급도 ‘BB+’로 내려왔다.

한기평은 계열 전반의 재무위험 전이 가능성과 유동성 불확실성이 커졌다고 판단했다. 한기평은 “계열 전반의 재무안정성이 저하된 상황에서 개별 계열사의 추가 신용도 하락이 유동화증권 차환 위험을 확대할 수 있다”고 내다봤다.

관련해 JTBC는 입장문을 통해 “유동성 위기를 극복하기 위해 가능한 모든 수단을 동원해왔다”면서 “대·내외적으로 강구할 수 있는 수단을 모두 동원하여 최선을 다해 노력할것”이라고 밝혔다.