공동 위원장 이재영·홍창민…8주 활동

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 평가위원회를 구성하고, 약 8주간 활동할 예정이라고 15일 밝혔다. 평가위는 정부 인사나 정치인의 메시지, 선거 영향 등 정무적·정책적 요소를 모두 평가할 예정이다.

민주당 공보국은 이날 공지를 통해 이재영 민주연구원장과 홍창민 전 서울시당 공직자후보자추천관리위원장이 평가위 공동위원장을 맡는다고 밝혔다. 평가위원은 전략기획위원장 이연희 의원, 전국청년위원장 모경종 의원 과 채우리 변호사와 문소영 전 서울신문 편집국장 등 외부 위원 등 4명으로 구성됐다.

강준현 당 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 “활동 기간은 총 8주로 예상되는데, 총평은 (일정을) 당겨서라도 해보자는 의견이 있었다”며 “후속 조치 관련해서는 시간이 조금 더 소요돼 아마 8주보다 더 걸릴 것”이라고 말했다.

평가위는 기계적·정책적·정무적 요소를 모두 반영하겠다는 계획이다. 강 수석대변인은 “정부 인사나 정치인들이 어떤 이슈를 메시지를 던졌는지, 선거에 어떤 영향을 미쳤는지 응당 다 평가해야 한다고 본다”며 “총체적으로 평가해야 한다는 취지에서 전날 (조승래 사무총장이) 말했다. 특정인을 염두에 두는 건 절대 아니다”고 말했다.

조 사무총장은 전날 기자간담회에서 “중앙당, 시도당, 지역위원회, 캠프뿐만 아니라 선거 과정에 있었던 정부 인사들의 메시지와 행보가 여론에 어떤 영향을 미쳤는지까지 포함해서 평가해야 한다”고 밝힌 바 있다.

차기 당권 주자로 거론되는 김민석 총리에 대해 조 사무총장은 “선거가 진행 중인데 국무총리를 그만두고 당권에도전한다, 그런 게 선거에 어떤 영향을 줬겠느냐”며 “관련 기사에 대해 당사자들이 부인을 안 했기 때문에 사실일 것이다. 그것이 과연 적절했는지 평가해 볼 필요가 있다”고도 했다.