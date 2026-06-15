공동 위원장 이재영·홍창민…8주 활동

정청래 더불어민주당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언하고 있다. 이상섭 기자
정청래 더불어민주당 대표가 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 모두발언하고 있다. 이상섭 기자

[헤럴드경제=주소현 기자] 더불어민주당은 6·3 지방선거 및 재·보궐선거 평가위원회를 구성하고, 약 8주간 활동할 예정이라고 15일 밝혔다. 평가위는 정부 인사나 정치인의 메시지, 선거 영향 등 정무적·정책적 요소를 모두 평가할 예정이다.

민주당 공보국은 이날 공지를 통해 이재영 민주연구원장과 홍창민 전 서울시당 공직자후보자추천관리위원장이 평가위 공동위원장을 맡는다고 밝혔다. 평가위원은 전략기획위원장 이연희 의원, 전국청년위원장 모경종 의원 과 채우리 변호사와 문소영 전 서울신문 편집국장 등 외부 위원 등 4명으로 구성됐다.

강준현 당 수석대변인은 이날 최고위원회의 후 기자들과 만나 “활동 기간은 총 8주로 예상되는데, 총평은 (일정을) 당겨서라도 해보자는 의견이 있었다”며 “후속 조치 관련해서는 시간이 조금 더 소요돼 아마 8주보다 더 걸릴 것”이라고 말했다.

평가위는 기계적·정책적·정무적 요소를 모두 반영하겠다는 계획이다. 강 수석대변인은 “정부 인사나 정치인들이 어떤 이슈를 메시지를 던졌는지, 선거에 어떤 영향을 미쳤는지 응당 다 평가해야 한다고 본다”며 “총체적으로 평가해야 한다는 취지에서 전날 (조승래 사무총장이) 말했다. 특정인을 염두에 두는 건 절대 아니다”고 말했다.

조 사무총장은 전날 기자간담회에서 “중앙당, 시도당, 지역위원회, 캠프뿐만 아니라 선거 과정에 있었던 정부 인사들의 메시지와 행보가 여론에 어떤 영향을 미쳤는지까지 포함해서 평가해야 한다”고 밝힌 바 있다.

차기 당권 주자로 거론되는 김민석 총리에 대해 조 사무총장은 “선거가 진행 중인데 국무총리를 그만두고 당권에도전한다, 그런 게 선거에 어떤 영향을 줬겠느냐”며 “관련 기사에 대해 당사자들이 부인을 안 했기 때문에 사실일 것이다. 그것이 과연 적절했는지 평가해 볼 필요가 있다”고도 했다.


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