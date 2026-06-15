현대 H몰 혜택 + 데이터 무제한 혜택

LG헬로비전과 현대홈쇼핑이 손잡고, 콜라보 요금제를 출시한다. 데이터 무제한 요금제에 쇼핑몰 혜택을 더해, 알뜰폰 이용자들의 체감 혜택을 높인다는 계획이다.

LG헬로비전 헬로모바일은 현대홈쇼핑과 제휴를 통해 매월 2만원 상당의 현대 H몰 쇼핑 혜택을 제공하는 ‘현대홈쇼핑 유심 요금제’를 출시했다고 15일 밝혔다. 인기 데이터 무제한 요금제에 쇼핑 적립금과 할인 쿠폰 등 혜택을 더한 것이다.

LG헬로비전은 현대H몰이 TV홈쇼핑·백화점·온라인 상품을 아우르고 있는 만큼, 알뜰폰 핵심 고객층과도 맞물려 시너지를 낼 것으로 기대하고 있다.

현대홈쇼핑 유심 요금 고객에게는 ▷Hmall 적립금 5000원 ▷전 상품 대상 할인 쿠폰 5000원(5만원 이상 구매 시) ▷TV 방송 상품 대상 할인 쿠폰 1만원(3만원 이상 구매 시) 등이 24개월간 제공된다. 가입은 헬로모바일 직영몰 또는 전국 대리점에서 가능하다.

요금제 구성은 헬로모바일 스테디셀러 LTE 데이터 무제한 유심 5종과 동일하다. ▷현대홈쇼핑 유심 1㎇(1㎇+1Mb㎰, 월 9700원) ▷현대홈쇼핑 유심 7㎇(7㎇+1Mb㎰, 월 1만8100원) ▷현대홈쇼핑 데이터 더 주는 유심 7㎇(7㎇+10㎇+1Mb㎰, 월 1만9600원) ▷현대홈쇼핑 유심 11㎇(11㎇+일 2㎇+3Mb㎰, 월 3만5190원) ▷현대홈쇼핑 유심 100㎇(100㎇+5Mb㎰, 월 4만400원) 등이다.

헬로모바일 제휴카드 이용 시 월 최대 2만원 추가 할인도 받을 수 있다.

김예현 LG헬로비전 모바일사업담당은 “헬로모바일은 다양한 산업과의 전략적 제휴를 토대로, 통신 요금을 넘어 라이프스타일 전반에 걸쳐 알뜰폰 체감 혜택을 높일 것”이라고 밝혔다.

고재우 기자