100M·500M·1기가 이어 200M 추가 고객 이용 행태 반영, 합리적인 가격

LG유플러스가 ‘200M 인터넷 요금제’를 출시했다. 고객 이용 행태를 반영한 인터넷 요금 출시를 통해 고객의 요금제 선택 폭을 확대하겠다는 복안이다.

LG유플러스는 가정과 소상공인 매장을 대상으로 한 ‘200M 인터넷 요금제’ 5종을 15일 출시한다고 밝혔다. 해당 상품은 기존 100M·500M·1기가 중심의 인터넷 속도 구간에 200M 속도를 추가한 게 특징이다. 인터넷 이용량 증가 등 기존 100M 사용 고객의 이용 행태 변화가 반영됐다.

최근 가정과 매장 환경 모두에서 인터넷 이용 방식이 변화하고 있다. 가정에서는 고화질 영상 콘텐츠 시청, 생성형 인공지능(AI) 활용 등 연결이 늘고 있다. 소상공인 매장에서도 POS, 키오스크, CCTV, PC 등 동시 사용이 보편화하고 있다. 이에 따라 기존 100M 인터넷 이용 고객 사이에서도 속도와 안정성에 대한 요구가 높아졌다.

이에 LG유플러스는 인터넷 속도 구간을 100M, 200M, 500M, 1기가로 세분화했다. 200M는 인터넷 사용량 증가와 동시 접속 환경 확대에 따른 새로운 선택지다. 100M 대비 빠른 속도와 안정적인 이용 환경을 제공하면서도, 500M 대비 요금 부담을 낮췄다.

200M 인터넷 요금제는 기존 100M에 월 3300원(부가가치세 포함)을 추가하면 이용할 수 있다. 적용 요금제는 ▷와이파이 기본 안심 200M ▷프리미엄 안심 200M ▷프리미엄 안심 보상 200M ▷(소호)결제안심 200M ▷(소호)안심보상 200M 등 총 5종이다. 각 요금제 기본 제공 단말, 유해 사이트 접속 차단 서비스 등 부가 서비스는 기존 100M 상품과 동일하게 제공된다.

LG유플러스는 인터넷 상품 라인업을 세분화하고, 가정과 매장 등 다양한 이용 환경에서 고객이 체감할 수 있는 품질과 안정성을 강화한다는 계획이다.

유호성 LG유플러스 홈사업담당은 “200M 인터넷은 고객의 실제 이용 행태 변화를 분석해 기획한 상품”이라며 “생활 필수재인 인터넷 서비스를 고객 이용 환경에 맞춰 선택할 수 있도록 상품 라인업을 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다. 고재우 기자