스타벅스, 22일 영업 종료후 실시 이마트 경영진·전직원 필수 참석

‘탱크데이 사태’로 홍역을 치른 스타벅스코리아가 전 직원을 대상으로 역사 인식 교육을 시행한다. 정용진 신세계그룹 회장을 비롯한 이마트부문 경영진도 별도로 교육을 받고, 재발 방지를 다짐한다.

신세계그룹은 이마트부문 계열사 임원들과 스타벅스코리아 본사 직원들을 대상으로 역사 인식 교육과 사회적 감수성 교육을 진행한다고 15일 밝혔다. 오는 17일 그룹 사내연수원인 신세계남산에서 열리는 이번 교육에는 스타벅스는 물론, 이마트부문 계열사 임원들이 모두 참석한다.

매장에 근무하는 파트너들은 22일 교육을 받는다. 이날 전국의 모든 매장은 오후 3시 조기에 영업을 종료하고, 교육 영상을 시청한다. 스타벅스코리아의 모든 매장이 일제히 영업을 조기 종료하는 것은 1999년 출범 이후 처음이다.

정용진 회장은 오는 24일 열리는 사장단 회의 진행에 앞서 계열사 대표들과 함께 역사 인식과 사회적 감수성 교육을 받는다. 이마트부문의 다른 계열사 직원들은 오는 7월 1일부터 2주에 걸쳐 온라인 이러닝 교육을 통해 같은 교육을 수강한다. 본사 근무자와 현장 관리자가 우선 대상이다.

역사 교육은 한국 현대사를 연구하는 오제연 성균관대 사학과 교수가 맡는다. 오 교수는 1950년대 이후 발생한 주요 근현대사 사건들을 되짚어 보고, 이를 어떻게 올바로 인식해야 하는지에 대해 강연한다.

사회적 감수성 교육은 구정우 성균관대 사회학과 교수가 진행한다. 기업이 마케팅 등 기업 활동에서 역사·노동·젠더·인권 등 사회적 이슈를 어떻게 고려해야 하는지를 공유하는 시간이다. 신세계그룹은 “이번 역사 의식 교육을 통해 대한민국과 함께 성장하는, 사회적으로 건강한 기업으로 자리매김하는 기회로 삼겠다”고 강조했다.

스타벅스코리아는 온·오프라인 마케팅 프로세스를 정비하며 리스크 예방을 시스템화한다.

이번 사태는 실무 기획 단계에서 보편적 인식과 동떨어진 표현이 사용되고, 보고 및 결재 단계에서 이를 걸러내지 못하며 발생했다. 이에 초기 기획 단계부터 결재·실행에 이르는 모든 과정에서 리스크 검수가 이뤄지도록 다중 검증 체계를 마련했다.

또 외부 전문기관 자문을 통한 ‘사회적 민감도’ 체크리스트를 만들어 기획 단계부터 필수적으로 점검한다. 지금까지 위법성과 브랜드와 적합성 등을 따졌다면, 이제 ‘역사·기념일·정치·재난·군사·젠더·폭력·혐오표현’ 등 사회적으로 민감한 이슈를 미리 살피겠다는 것이다.

마케팅은 기획부터 출시까지 충분한 검토 기간을 확보해 검수를 확실히 한다. 결재와 합의 과정에서도 진행 시기와 핵심 문구 등을 한눈에 확인할 수 있게 보고 양식을 통일한다.

최종 단계로 담당부서는 물론 품질과 법무 등 관련 부서장들이 최종 검토하는 시스템을 신설한다. 어떤 콘텐츠를 누가 최종 승인하고 누가 어떤 의견을 냈는지 등에 대한 기록도 철저하게 관리한다.

사회공헌 활동도 강화한다. 사회공헌 기금을 조성해 근현대 역사 유적지의 인프라 개선, 국가 및 주요 역사 기념일과 연계한 기념사업 추진 등에 쓸 예정이다. 기존에 진행한 ‘히어로 프로그램’을 통해 공익을 위해 헌신하는 분들에 대한 지원도 확대한다.

미래 세대를 위한 역사 교육 활성화에도 나선다. 초·중·고 역사 현장 체험학습 지원, 대학 역사 탐구 동아리 후원, 역사 바로 알리기 프로젝트 지원 등 다양한 활동을 계획 중이다. 강승연 기자