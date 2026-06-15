KAIST·KIMM·고려대 공동연구 스마트팜·웨어러블·의료 등 적용

국내 연구진이 초미세 회로를 원하는 표면에 옮겨 부착할 수 있는 신개념 나노 인쇄기술을 개발했다. 이를 활용하면 스마트팜, 웨어러블 헬스케어, 로봇 전자피부 등 다양한 분야에 활용 가능할 전망이다.

KAIST는 기계공학과 박인규 석좌교수 연구팀이 한국기계연구원(KIMM) 정준호 박사팀, 고려대 안준성 교수팀과 공동으로 물 위에 띄운 정밀 금속 박막을 다양한 3차원 표면에 그대로 옮기는 ‘수면 부유 나노전사 인쇄’ 기술을 개발했다고 15일 밝혔다.

이 기술은 스마트팜 분야에서는 작물 잎에 직접 부착한 전극으로 식물의 수분·영양 상태와 생장 신호를 실시간으로 모니터링하는 농업 IoT 센서로 활용할 수 있다. 농약을 뿌린 잎이나 과일의 잔류물을 따지 않고 현장에서 비파괴로 즉시 검사하는 SERS 센서로 활용이 가능하다.

웨어러블 헬스케어 분야에서는 신축성 섬유 위에 옮긴 박막을 활용해 일상복 형태의 스마트 의류, 피부 부착형 심전도·체온 모니터링 패치, 산업 현장용 수소 누출 감지 의류 등으로 구현할 수 있다. 의료·바이오 분야에서는 피부에 직접 전사하는 전자피부, 수술 후 재활 모니터링 패치 등 생체 친화적 의료기기로 활용 가능하다.

박인규 석좌교수는 “이번 기술은 기존 나노전사 인쇄가 가진 기판의 한계를 뛰어넘어 살아있는 식물 잎이나 피부처럼 민감한 표면에도 접착제와 열 없이 나노 패턴을 옮길 수 있다는 점에서 의미가 크다”며 “세포 단위 연구에서 세포에 전기 자극을 가하거나, 생장 상태를 모니터링하고, 약물 전달 반응을 확인하는 등 바이오 영역으로 확장이 가능할 것”이라고 말했다. 이번 연구결과는 국제학술지 ‘네이처 커뮤니케이션즈’에 게재됐다. 구본혁 기자