[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대 로스쿨은 지난 5일 법학전문대학원 3층 대강당에서 ‘2026학년도 영남대 법학전문대학원 제5회 모교방문 행사’를 열었다.

이날 행사에는 5기 졸업생을 비롯해 이병준 교육혁신부총장, 서보건 로스쿨 원장과 전·현직 교수진, 영남대 법조동문회장단, 재경천마법조회장 등 각계에서 활약 중인 동문 법조인들이 참석했다.

이날 5기 동문들은 모교와 후배들을 위한 마음을 모아 약 6000여만원의 발전기금을 전달했다.

서보건 영남대 로스쿨 원장은 “졸업 10주년을 맞아 동문들이 매년 모교를 찾아 후배들을 위해 뜻을 모아주고 있다는 점에서 이번 행사는 더욱 의미가 깊다“고 말했다.

영남대 로스쿨은 이러한 동문들의 관심과 지원을 바탕으로 각종 지표에서 우수한 성과를 이어가고 있다.

변호사시험에서 전국 상위권 합격률을 지속적으로 기록하고 있으며 석사학위 취득률에서도 상위권을 기록하며 명문 로스쿨로서의 위상을 공고히 하고 있다.

지난해 신규 검사 선발시험에서는 합격자 수 전국 1위를 기록하는 등 검사 임용시험에서도 높은 합격률을 유지하며 전국적인 경쟁력을 입증하고 있다.

최외출 영남대 총장은 “영남대 로스쿨 학생들이 사회 정의를 실현하는 훌륭한 법조인을 넘어 인류사회 번영에 공헌하는 인재로 성장할 수 있도록 교육과 지원에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.