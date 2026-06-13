[헤럴드경제=김성훈 기자] 넷플릭스 드라마 ‘참교육’이 넷플릭스 글로벌 1위를 기록하며 흥행 대박을 터뜨렸다.

12일(현지시간) 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤에 따르면, ‘참교육’은 글로벌 TV쇼 가운데 1위를 기록했다.

한국은 물론 인도, 일본, 방글라데시 등 아시아 국가들과 브라질 등 남미, 카타르와 레바논, 튀르키예 등 중동 지역까지 전세계 45개 국가에서 ‘오늘의 넷플릭스 TOP10 시리즈’ 1위를 기록했다. 이를 바탕으로 총점 795점을 얻어 넷플릭스 글로벌 TV쇼 1위에 오른 것이다.

지난 5일 공개된 ‘참교육’은 무너진 학교 교육을 바로잡기 위해 창설된 정부 조직 ‘교권보호국’의 활약을 그린 작품이다.

드라마는 학교 폭력을 휘두르거나 범죄를 저지르는 문제학생, 교사에게 갑질을 하는 학부모, 비리에 연루된 교사 등을 바로잡기 위해 체벌은 물론이고 그보다 폭력적인 수단까지 동원해 복수를 한다는 내용이다. 공교육 붕괴의 문제에 대한 사회적 공감대가 형성돼 있던 터라 많은 이들이 통쾌하다는 반응을 보이고 있다. 누리꾼들은 “교권 추락과 무너진 학교 교육의 현실이 해외에서도 공감을 얻은 것 아니냐”는 평을 내놓고 있다.

그러나 작품의 흥행과는 별개로 작품의 완성도나 작품이 전달하고 있는 메시지에는 문제가 많다는 지적도 계속해서 제기되고 있다. 가령 작품 속 교권보호국은 교육부 산하 정부 조직으로 설치되지만, 문제 학생, 갑질 학부모를 바로잡는다는 명분하에 정해진 법적 절차 없이 폭력을 휘두르고 단죄하는 등 초법적인 권한을 행세한다. 현실이라면 수사, 재판, 형집행으로 권한이 분산돼 숙의와 견제가 이뤄져야 하는 일이지만 교권보호국 직원의 독단적인 판단으로 처벌이 가해진다. 현실에 대한 고증이 충분히 이뤄지지 않고, 논란이 되는 지점들에 대한 싶은 고민 없이 단순히 폭력으로 문제를 해결하려 한다는 지적이 제기된다.

이 드라마는 웹툰을 원작으로 하고 있는데, 원작 역시 인종차별, 여성혐오, 과도한 폭력성 등으로 인해 비판받으며 해외에서 연재 중단까지 된 바 있다. 이에 한국에서는 한 교원단체가 제작 반대 시위까지 벌였고, 배우 김남길이 당초 드라마 주인공 물망에 올랐으나 결국 고사하기도 했다.