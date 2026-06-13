[헤럴드경제=김성훈 기자] 그룹 쥬얼리가 멤버 간 불화설을 씻고 20년 만에 뭉쳤다.

12일 쥬얼리 멤버 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에는 박정아, 이지현, 조하랑(조민아), 하주연 등 쥬얼리 다섯 멤버들이 무대를 펼치는 모습이 공개됐다.

멤버들은 ‘베이비 원 모어 타임’, ‘니가 참 좋아’ 등 전성기 시절 많은 사랑을 받았던 노래들을 선보였다.

멤버들은 쥬얼리 활동 후 각자 인생의 시련을 겪으며 한결 성숙해지고 단단해진 모습이었다. 서인영, 이지현, 조민아는 이혼의 아픔을 겪은 바 있다.

영상에서는 특히 조하랑의 출연이 이목을 끌었다. 활동 당시에는 조민아였지만 현재는 개명해 보험설계사로 활동하며 새로운 길을 걷고 있다.

무대를 마친 뒤 조하랑은 “(서)인영이 많은 분들이 사랑해줘서 감사하다”면서 “제가 너무 아끼고 좋아하는 친구가 이렇게 다시금 사랑을 받고 원래의 인영이 모습대로 끼를 다 펼칠 수 있게 돼서 행복하고 기쁘다”고 밝혔다.

서인영과 조하랑은 과거 불화설에 휩싸인 바 있다. 서인영이 2023년 전 남편과 결혼했을 당시 조하랑은 결혼식에 모습을 드러내지 않았고, 같은 해 박정아, 이지현, 서인영 등이 함께 방송 활동을 할 때 자신만 제외됐다고 밝히며 속상한 심경을 말한 적도 있다.

서인영은 최근 한 유튜브 방송에서 조하랑을 결혼식에 초대하지 않았다며 “지금 생각하면 내 부족함이었다”라고 했다. 과거 조하랑과 자주 어울렸지만 어느 순간부터 자신이 먼저 연락을 끊게 됐다며 “민아에게 미안한 일”이라고 반성했다.

잇따른 구설수에 오르며 대중들의 눈밖에 났던 서인영은 최근 지난 날을 반성하고 유튜브 활동을 시작해 재기했다. 그가 활동을 재개하며 그를 중심으로 쥬얼리도 다시 뭉치는 모양새다.

서인영은 올 하반기 콘텐츠 크리에이티브 기업 엔피(NP) 최지훈 대표와 재혼을 앞두고 있어, 완전체 쥬얼리가 결혼식에 하객으로 참석해 서인영의 새출발을 축하해줄 것이라는 기대도 높아지고 있다.