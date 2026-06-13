주유소 기름값 4주 연속 하락

[헤럴드경제=정윤희 기자] 이번 주 국내 주유소 휘발유와 경유의 주간 평균 가격이 4주 연속 소폭 하락했다. 최근 미국과 이란 사이 종전 합의가 임박했다는 기대감이 확산됨에 따라 국제유가가 하락한 영향으로 풀이된다.

13일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 6월 둘째 주(7∼11일) 전국 주유소 휘발유 평균 판매가는 지난주보다 리터(L)당 0.5원 내린 2009.9원이었다.

지역별로 살펴보면, 가격이 가장 높은 서울은 전주보다 0.7원 오른 2051.5원, 가격이 가장 낮은 대구는 1.4원 내린 1990.6원으로 각각 집계됐다.

상표별 가격은 SK에너지 주유소가 평균 2013.8원으로 가장 높았고, 알뜰주유소가 1995.9원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매 가격은 전주 대비 0.3원 하락한 2004.8원을 기록했다.

이번 주 국제유가는 주 초반에 미국과 이란의 교전이 지속되며 올랐다가 주 후반에 미국 도널드 트럼프 대통령의 양국 종전 합의안 도출 언급으로 상승분을 반납하며 하락했다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 4.5달러 내린 89.7달러였다. 국제 휘발유 가격은 1.3달러 오른 117.5달러, 국제 자동차용 경유는 7.9달러 내린 140.1달러로 집계됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 이란 외무장관이 종전 합의가 임박했다고 시사하면서 국제유가는 하락하고 있다.

12일(현지시간) 런던 ICE 선물거래소에서 8월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 87.33달러로 전거래일 대비 3.37달러 떨어졌다. 7월 인도분 미국 서부텍사스유(WTI) 선물 종가 역시 뉴욕상업거래소 기준 배럴당 84.88달러로 전장보다 3.23% 하락했다.

국제유가 변동은 통상 2∼3주가량 차이를 두고 국내 주유소 가격에 반영된다.

정부는 지난달 22일부터 적용된 6차 석유 최고가격을 다시 동결했다. 이에 따라 휘발유는 L당 1934원, 경유 1923원, 등유 1530원으로 유지된다. 이는 2∼5차 최고가격과 같다.