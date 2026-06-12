[헤럴드경제=최원혁 기자] 래퍼 슬리피가 자녀들을 위해 문신 제거를 결심했다.
11일 유튜브 채널 ‘슬리피맞아요’에는 슬리피가 문신을 지우기로 결심했다며 병원을 찾는 모습이 공개됐다.
영상에서 슬리피는 양팔과 손가락 등 온몸에 새겨진 문신을 공개하며 “아이들이 어린이집에 다니기 시작하면서 문신을 지워야겠다는 생각이 들었다”고 밝혔다.
앞서 슬리피는 제작진과의 대화에서도 문신 때문에 겪는 고민을 털어놓은 바 있다.
그는 “문신이 생각보다 많다. 박재범보다 많다”며 “문신 때문에 어린이집 가기가 창피하고 부끄럽다”고 고백했다. 그러면서 “아이들에게 안 좋은 모습을 보여주는 건 아닌지 고민하게 된다. 긴소매를 입어도 문신이 보이지 않는 모습을 만들고 싶었다”고 했다.
이후 슬리피는 문신 제거를 위해 피부과를 찾았다.
피부과 전문의가 “문신 꼭 지워야 하냐”고 묻자 슬리피는 “힙합만 하면 괜찮은데 방송인으로도, 트로트 가수로도 활동하다 보니까 결이 안 맞는다”고 했다. 특히 슬리피는 손 부위를 가장 먼저 지우고 싶다며 “방송할 때 밴드를 항상 붙인다”고 했다.
문신 제거 시술이 문신을 새길 때보다 더 아프다는 설명을 들은 슬리피는 “진짜 아이들 때문에 하는 것”이라며 각오를 다졌다.
실제 시술이 시작되자마자 슬리피는 고통을 호소하며 괴로워했다. 그는 “문신할 때도 아팠던 자리인데 제거는 더 아프다”고 했다.
시술 후 옅어진 문신을 확인한 그는 “정말 없어졌다”며 만족감을 드러냈다.
슬리피는 “문신을 고민하는 분들이 있다면 수백 번, 수천 번 생각해 보고 결정했으면 좋겠다”며 “시술 도중 포기하고 싶다는 생각도 들었지만 아이들을 생각하며 버텼다”고 말했다.
한편 슬리피는 2022년 8세 연하 비연예인 아내와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
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