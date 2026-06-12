[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]지방의회 출범 후 36년 간 의정 활동을 이어오며 국내 첫 10선 지방의원으로 이름을 올린 이재갑 안동시의원이 더불어민주당에 입당했다.

이 의원은 12일 더불어민주당 경북도당에서 기자회견을 열고 “안동의 미래와 발전을 위한 새로운 선택을 하게 됐다”며 입당 의사를 전했다.

지난 1991년 첫 당선 이후 36년간 활동한 이 의원은 “지방의원은 중앙정치의 대리인이 아니라 주민의 대변자여야 한다는 소신 아래 정당공천제에 비판적인 입장을 유지해왔다”고 했다.

이날 이 의원은 “안동이 인구 감소와 고령화, 산업 기반 약화, 청년 유출 등 거대한 위기에 직면해 지금 중요한 갈림길 앞에 서 있다”고 지적했다.

그는 기로에 선 지역 발전을 위해 정부·여당과의 협력이 필요한 점을 입당 배경으로 꼽았다.

이 의원은 “안동 출신인 이재명 대통령이 고향에 대한 애정과 관심을 보여주고 있는 만큼 대통령의 고향 지역구 의원으로서 이러한 뜻에 화답하고 안동 발전에 힘을 보태는 것이 제가 가야 할 길이라고 생각했다”고 입당 이유를 설명했다.

또 “지금이야말로 안동이 새로운 도약을 준비해야 할 결정적인 시기이며 그 기회를 현실로 만들기 위해서는 정부·여당과의 긴밀한 협력이 필요하다고 판단했다”고 덧붙였다.

그러면서 앞으로 더불어민주당의 일원으로서 정부 여당과 긴밀한 협력으로 안동 발전에 가교 역할을 수행하겠다고 다짐했다.

이재갑 안동시의원은 “36년의 의정 경험과 전국 최초 10선 의원으로서의 책임감을 바탕으로 안동의 현안을 중앙정부에 전달하고 국가 예산과 정책을 지역 발전으로 연결하는 데 모든 역량을 집중하겠다”고 말했다.