“역전 골 터지는 순간 온나라가 하나 돼”

[헤럴드경제(로마)=서영상 기자] 이탈리아를 국빈방문중인 이재명 대통령은 12일 한국 축구대표팀이 12일 체코를 상대로 한 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 첫 승을 거둔 데 대해 “자랑스러운 태극전사 여러분, 감독님과 코칭 스태프에 뜨거운 박수를 보낸다”며 격려했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 “우리 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵 첫 경기에서 체코를 상대로 값진 승리를 거두었다”면서 이같이 적었다.

이 대통령은 “해발 1500ｍ가 넘는 쉽지 않은 환경 속에서도 집중력을 잃지 않고 끝내 승부를 뒤집어내며 국민들에게 큰 기쁨을 안겨줬다”며 “역전 골이 터지는 순간 온 나라가 함께 환호하며 하나가 됐다”고 말했다.

그러면서 “첫 단추를 힘차게 끼운 만큼, 남은 경기에서도 자신 있는 플레이와 특유의 투혼으로 대한민국 축구의 저력을 마음껏 보여주시길 기대한다”고 언급했다. 아울러 “우리 국민 모두가 선수 여러분의 서포터”라며 “함께 뛰는 마음으로 힘껏 응원하겠다”고 덧붙였다.