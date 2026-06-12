[헤럴드경제=김성훈 기자] 인천의 재활용품 공공 처리시설에서 발견된 시신 일부가 학생이나 여성의 것일 가능성이 제기되면서 경찰은 신원 확인에 주력하고 있다. 경찰이 학교 측에 수사 협조를 의뢰해 일선 학교들도 촉각을 곤두세우고 있다.

12일 인천 연수경찰서에 따르면, 10일 오후 2시 28분께 연수구 송도동 남부권 광역 생활자원회수센터에서 사람의 한쪽 다리가 발견됐다. 발견된 부위는 왼쪽 무릎 아래쪽부터 발뒤꿈치까지 길이 40㎝ 이상, 발 크기는 210∼220㎜이다. 전체적으로 붕대에 감긴 상태인 것으로 전해졌다.

경찰은 시신 일부를 발견한 당일 센터에서 수거된 재활용품을 전수 조사했으나 다른 시신 일부는 발견되지 않은 것으로 파악됐다.

경찰은 64명 규모로 수사본부를 꾸려 대응에 나섰다. 우선 다리 길이와 발 크기 등으로 미뤄 피해자가 여성이나 어린 학생일 가능성이 있다고 보고 신원 확인에 주력하고 있다.

국립과학수사연구원은 앞서 ‘시신의 연령대나 성별을 확인할 수 없다’는 1차 구두 소견을 경찰에 전달했으며, 현재 정밀감정을 진행하고 있다. 다리의 경우 지문과 같은 등록 신체정보가 없어 신원 확인이 쉽지 않다.

경찰은 인천 전체 초·중·고교에 장기결석자가 있는지 확인하는 ‘수사 협조 의뢰’ 공문을 보내고 최근 실종자 신고 명단도 분석하고 있지만, 피해자 신원을 파악할 수 있는 단서를 아직 확보하지 못했다.

교육 당국도 긴장하고 있다. 인천시교육청은 이날 오전 일선 교육지원청과 학교들에 “미인정 결석 학생 관리에 만전을 기해달라”는 공문과 함께 관리 매뉴얼을 발송했다. 현재까지 미인정 결석 학생 가운데 특이사항이 있는 경우는 없는 것으로 파악하고 있다.

경찰은 또 시신 유기 장소를 확인하기 위해 재활용품 수거 지역과 운반 차량을 대상으로 탐문 수사를 벌이고 있다. 경찰은 발견 당일 센터로 폐기물을 운반한 차량을 특정했다.

센터 측에 따르면 당일 운반 차량이 재활용품을 반입한 횟수는 총 34회로, 수거 지역별로는 연수구 20회, 중구(영종도 포함) 14회인 것으로 파악됐다. 다만 수거 담당자의 진술이 조금씩 엇갈려 향후 수사 과정에서 구체적인 수거 지역이 확인될 것으로 예상된다.

인천에서는 ‘경인아라뱃길 훼손 시신 사건’이 6년째 미제로 남아 있다. 2020년 5월과 7월 경인아라뱃길 일대에서 시신 일부가 잇따라 발견된 사건으로, 경찰은 피해자 신원을 확인하기 위해 전국의 실종자, 미귀가자, 데이트·가정폭력 피해자 등 40만∼50만명의 생사를 확인했으나 끝내 사건을 해결하지 못했다. 경찰은 당시 시신의 얼굴 복원 사진, 두개골의 치아 파노라마 영상, 연령대, 키, 혈액형 등 관련 정보를 공개했으나 유의미한 제보는 접수되지 않았다.