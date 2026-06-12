[헤럴드경제=함영훈 기자] 강원특별자치도가 행정안전부 주관 ‘2026년(2025년 실적) 지방자치단체 합동평가’에서 정량평가와 정성평가 모두 광역도청 분야 3위를 기록, 전국 최상위권에 진입하며 역대 최고 성적을 거두었다.

지방자치단체 합동평가는 행정안전부를 비롯한 28개 중앙부처가 공동으로 자치단체의 국정 시책과 국가위임사무 수행능력을 평가하는 정부 차원의 유일한 종합 평가제도이다. 평가 결과에 따라 특별교부세가 차등 지급되며, 총 112개 지표를 대상으로 엄격한 평가가 진행됐다.

12일 중앙정부와 지방정부에 따르면, 목표 달성도를 객관적 수치로 평가하는 정량평가 부문에서 강원자치도는 98.96%의 높은 달성률로 도부 3위에 올랐다.

이는 전국 17개 시도 평균(96.52%)을 크게 웃도는 성적으로, 전년 대비 2.06%p 상승했다. 2024년 95.4%, 2025년 96.9%, 2026년 98.96%로 최근 3년간 지속적인 상승세를 이어갔다.

강원특별자치도는 매월 실적 점검을 정례화하고, 시군 방문 컨설팅 및 도·시군 합동 대책회의 등을 통해 지표별 추진상황을 체계적으로 관리하며 실적을 끌어올렸다.

시도별 정책의 독창성과 우수성을 겨루는 정성평가 부문에서도 ‘지역 응급환자 이송·수용체계 개선’, ‘문화접근성 확대’, ‘지자체 인사교류’ 3개 분야에서 우수사례가 최종 선정되어 도부 3위를 차지했다.

주요 우수사례로는 ▷응급지침 내 ‘우선 의무수용 조항’을 신설해 병원 이송 지연 문제를 개선한 지역 응급환자 이송·수용체계 개선 활동, ▷북단 민통선 마을과 폐광지역 등 문화 소외지역에 직접 찾아가는 문화·공연 프로그램을 운영한 문화접근성 확대 정책 추진, ▷성공적인 강원자치도 안착을 위해 중앙부처·시군·민간 간 장벽을 허문 지방자치단체 인사교류 등이 포함됐다.